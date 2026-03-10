Теперь как в Европе: владельцев домашних животных ошарашили новыми нормами содержания

В Украине с 1 марта 2026 вступили в силу новые правила содержания домашних животных. Владельцы кошек и собак теперь обязаны идентифицировать своих питомцев и оформлять ветеринарный паспорт нового образца, что станет обязательным документом для контроля за состоянием здоровья животного. Об этом сообщают "Новости.LIVE".

Фото: из открытых источников

Новые нормы закона о ветеринарной медицине и благополучии животных устанавливают подробные требования к ведению учета домашних животных. Идентификация может производиться через микрочип, а паспорт оформляется у государственного ветеринарного инспектора или лицензированного ветеринара. Документ будет содержать информацию о владельце, кличке и виде животного, породе, полу, возрасте, сведения о вакцинации и лечении, результатах ветеринарных осмотров и противоэпизоотических мероприятий. Планируется, что впоследствии данные паспортов интегрируют в государственные цифровые сервисы, что упростит поездки и оформление документов для животных.

Закон также ужесточает требования к уходу и содержанию животных, вводит запрет жестокого обращения и контроль за использованием ветеринарных препаратов. Вводимая система раннего выявления инфекций позволяет быстро реагировать на угрозы здоровью животных и предупреждать массовые заболевания. Несоблюдение правил влечет административную ответственность: нарушителям грозит штраф от 340 до 850 гривен.

Эксперты отмечают, что новые нормы сделают систему учета домашних животных более прозрачной и повысят стандарты их содержания, приблизив украинское законодательство к европейским стандартам. Владельцы животных должны внимательно ознакомиться с требованиями во избежание нарушений и обеспечить своим любимцам надлежащий уход.

