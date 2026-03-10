logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг хобби Теперь как в Европе: владельцев домашних животных ошарашили новыми нормами содержания
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь как в Европе: владельцев домашних животных ошарашили новыми нормами содержания

Новые нормы предусматривают более строгие требования к содержанию домашних животных, запрет жестокого обращения и административные наказания за их нарушение.

10 марта 2026, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Украине с 1 марта 2026 вступили в силу новые правила содержания домашних животных. Владельцы кошек и собак теперь обязаны идентифицировать своих питомцев и оформлять ветеринарный паспорт нового образца, что станет обязательным документом для контроля за состоянием здоровья животного. Об этом сообщают "Новости.LIVE".

Теперь как в Европе: владельцев домашних животных ошарашили новыми нормами содержания

Фото: из открытых источников

Новые нормы закона о ветеринарной медицине и благополучии животных устанавливают подробные требования к ведению учета домашних животных. Идентификация может производиться через микрочип, а паспорт оформляется у государственного ветеринарного инспектора или лицензированного ветеринара. Документ будет содержать информацию о владельце, кличке и виде животного, породе, полу, возрасте, сведения о вакцинации и лечении, результатах ветеринарных осмотров и противоэпизоотических мероприятий. Планируется, что впоследствии данные паспортов интегрируют в государственные цифровые сервисы, что упростит поездки и оформление документов для животных.

Закон также ужесточает требования к уходу и содержанию животных, вводит запрет жестокого обращения и контроль за использованием ветеринарных препаратов. Вводимая система раннего выявления инфекций позволяет быстро реагировать на угрозы здоровью животных и предупреждать массовые заболевания. Несоблюдение правил влечет административную ответственность: нарушителям грозит штраф от 340 до 850 гривен.

Эксперты отмечают, что новые нормы сделают систему учета домашних животных более прозрачной и повысят стандарты их содержания, приблизив украинское законодательство к европейским стандартам. Владельцы животных должны внимательно ознакомиться с требованиями во избежание нарушений и обеспечить своим любимцам надлежащий уход.

Как уже писали "Комментарии", с приходом весны в Украине снова начинает обостряться опасная проблема — массовый обжиг сухой травы. Несмотря на многочисленные оговорки спасателей и экологов, некоторые люди до сих пор намеренно поджигают сухую растительность на полях, лугах и пустырях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости