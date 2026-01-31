Як ковдра може зробити вас щасливішим: що кажуть вчені про сон під важкою ковдрою

Щоб заснути, людині в середньому потрібно 15–30 хвилин. Занадто швидке або, навпаки, тривале засинання часто сигналізує про перевтому або проблеми зі сном. Нерідко причиною є стрес, яскраве світло, сторонній шум або незручне ліжко. Але нові дослідження австралійських вчених показують, що один із найпростіших способів поліпшити сон – важка ковдра.

Важкі ковдри і сон: науковий погляд на ефект обіймів у нічний час

Команда дослідників проаналізувала 18 наукових робіт, у яких вивчався ефект важких ковдр на сон. Попри різницю у методиках та кількості учасників (від кількох десятків до тисяч), результати виявилися схожими: ковдри з вагою значно покращують якість нічного сну та скорочують час засинання.

Що ще важливіше, використання обважнених ковдр зменшувало потребу людей у снодійних препаратах, а також позитивно впливало на настрій протягом дня. За словами авторів дослідження, ефект схожий на обійми або дотик іншої людини: ковдра створює відчуття безпеки та тепла, що знижує тривожність і допомагає розслабитися.

Цікаво, що позитивний ефект відзначено переважно у дорослих. Для дітей із синдромом гіперактивності або розладом аутичного спектру результати були менш однозначні. Проте самі діти та їхні батьки помітили зниження тривожності та кращу розслабленість протягом дня. Вчені підкреслюють, що ковдра для дитини має бути комфортною і такою, щоб малюк міг легко її зняти.

Наразі точний механізм, чому важка ковдра покращує сон, невідомий. Однак дослідники припускають, що це пов’язано із стимуляцією тіла через тиск ковдри, що заспокоює нервову систему і створює відчуття теплих обіймів. Подібний ефект раніше спостерігали при контакті з іншими людьми: обійми знижують стрес, біль і депресивні симптоми.

