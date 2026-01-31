logo

Как одеяло может сделать вас счастливее: что говорят ученые о сне под тяжелым одеялом

Исследование показало, что плотное одеяло не только помогает быстро заснуть, но и улучшает настроение и снижает потребность в снотворных.

Чтобы уснуть, человеку в среднем нужно 15–30 минут. Слишком быстрое или, наоборот, длительное засыпание часто сигнализирует о переутомлении или проблемах со сном. Нередко причиной является стресс, яркий свет, посторонний шум или неловкая кровать. Но новые исследования австралийских ученых показывают, что один из самых простых способов улучшить сон – тяжелое одеяло.

Как одеяло может сделать вас счастливее: что говорят ученые о сне под тяжелым одеялом

Тяжелые одеяла и сон: научный взгляд на эффект объятий в ночное время

Команда исследователей проанализировала 18 научных работ, в которых изучался эффект тяжелых одеял на сон. Несмотря на разницу в методиках и количестве участников (от нескольких десятков до тысяч), результаты оказались схожими: одеяла с весом значительно улучшают качество ночного сна и сокращают время засыпания.

Что еще важнее, использование отягощенных одеял уменьшало потребность людей в снотворных препаратах , а также положительно влияло на настроение в течение дня. По словам авторов исследования, эффект похож на объятия или прикосновение другого человека: одеяло создает ощущение безопасности и тепла, что снижает тревожность и помогает расслабиться.

Интересно, что положительный эффект отмечен преимущественно у взрослых. Для детей с синдромом гиперактивности или расстройством аутичного спектра результаты были менее однозначны. Тем не менее, сами дети и их родители заметили снижение тревожности и лучшую расслабленность в течение дня. Ученые подчеркивают, что одеяло для ребенка должно быть комфортным и таким, чтобы малыш мог легко его снять.

Точный механизм, почему тяжелое одеяло улучшает сон, неизвестен. Однако исследователи предполагают, что это связано со стимуляцией тела из-за давления одеяла, что успокаивает нервную систему и создает ощущение теплых объятий. Подобный эффект ранее наблюдался при контакте с другими людьми: объятия снижают стресс, боль и депрессивные симптомы.

Читайте также в "Комментариях", сон в каком положении тела лучше для самочувствия.



