Вчені вразили відкриттям: популярний напій несподівано став щитом для печінки та нирок

Кава — це не просто ритуал зранку, це може бути ваша нова щоденна профілактика цирозу, жирової хвороби печінки й навіть раку. Принаймні так стверджують міжнародні дослідники, які провели масштабний аналіз. І так, це серйозно.

Кава може зупинити цироз і рак печінки

Як виявилося, у каві криється більше користі, ніж ми звикли думати. Причому секрет — не в кофеїні. Усе завдяки особливим сполукам, які активуються вже всередині нашого організму після вживання напою.

Дослідники звернули увагу на так звані хлорогенові кислоти, дитерпени та похідні метаболіти. Саме ці речовини:

– діють як антиоксиданти

– зменшують запалення

– захищають клітини печінки та нирок

– покращують метаболічні процеси

І головне — вони активні саме після перетравлення кави. Тобто організм не просто отримує стимул, а запускає цілу хвилю захисних реакцій.

Кавовий щит проти чотирьох хвороб

Учені зібрали дані за кілька років. І висновок однозначний: регулярне вживання кави пов’язане зі зниженням ризику:

– цирозу печінки

– раку печінки (гепатоцелюлярної карциноми)

– неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП)

– хронічних захворювань нирок

У деяких групах ризик знижувався майже вдвічі. І все — без таблеток і дорогих процедур.

Як пити каву, щоб вона справді допомагала?

Спосіб приготування має значення. Найбільше користі — зварена кава без цукру, без вершків і без інтенсивної фільтрації. Найгірший варіант — розчинна.

А ще важливо: у кожного — свій рівень сприйняття. Генетика, мікрофлора кишківника та навіть спосіб життя впливають на те, як саме кава "працює" у вашому тілі.

Однак, фахівці зазначають, що кава — не панацея. Але як частина здорового способу життя — це несподіваний, але потужний союзник для вашої печінки. А от чи варто вам її пити щодня — краще запитати у свого лікаря.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде,якщо щодня вживати квашену капусту.