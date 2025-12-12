Вчені вразили відкриттям: популярний напій несподівано став щитом для печінки та нирок

Рубрики
Проніна Анна
Кава — це не просто ритуал зранку, це може бути ваша нова щоденна профілактика цирозу, жирової хвороби печінки й навіть раку. Принаймні так стверджують міжнародні дослідники, які провели масштабний аналіз. І так, це серйозно.
Кава може зупинити цироз і рак печінки
Як виявилося, у каві криється більше користі, ніж ми звикли думати. Причому секрет — не в кофеїні. Усе завдяки особливим сполукам, які активуються вже всередині нашого організму після вживання напою.
Дослідники звернули увагу на так звані хлорогенові кислоти, дитерпени та похідні метаболіти. Саме ці речовини:
– діють як антиоксиданти
– зменшують запалення
– захищають клітини печінки та нирок
– покращують метаболічні процеси
І головне — вони активні саме після перетравлення кави. Тобто організм не просто отримує стимул, а запускає цілу хвилю захисних реакцій.
Кавовий щит проти чотирьох хвороб
Учені зібрали дані за кілька років. І висновок однозначний: регулярне вживання кави пов’язане зі зниженням ризику:
– цирозу печінки
– раку печінки (гепатоцелюлярної карциноми)
– неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП)
– хронічних захворювань нирок
У деяких групах ризик знижувався майже вдвічі. І все — без таблеток і дорогих процедур.
Як пити каву, щоб вона справді допомагала?
Спосіб приготування має значення. Найбільше користі — зварена кава без цукру, без вершків і без інтенсивної фільтрації. Найгірший варіант — розчинна.
А ще важливо: у кожного — свій рівень сприйняття. Генетика, мікрофлора кишківника та навіть спосіб життя впливають на те, як саме кава "працює" у вашому тілі.
Однак, фахівці зазначають, що кава — не панацея. Але як частина здорового способу життя — це несподіваний, але потужний союзник для вашої печінки. А от чи варто вам її пити щодня — краще запитати у свого лікаря.
