Ученые поразили открытием: популярный напиток неожиданно стал щитом для печени и почек

Результаты исследования кофе на организм уже называют прорывом в профилактике опасных заболеваний.

12 декабря 2025, 13:20
Автор:
Проніна Анна

Кофе – это не просто ритуал с утра, это может быть ваша новая ежедневная профилактика цирроза, жировой болезни печени и даже рака. По крайней мере, так утверждают международные исследователи, которые провели масштабный анализ. И да, это серьезно.

Ученые поразили открытием: популярный напиток неожиданно стал щитом для печени и почек

Кофе может остановить цирроз и рак печени.

Как оказалось, в кофе кроется больше пользы, чем мы привыкли думать. Причем секрет – не в кофеине. Все благодаря особым соединениям, которые активируются уже внутри нашего организма после употребления напитка.

Исследователи обратили внимание на так называемые хлорогеновые кислоты, дитерпены и производные метаболитов. Именно эти вещества:

– действуют как антиоксиданты
– уменьшают воспаление
– защищают клетки печени и почек
– улучшают метаболические процессы

И главное – они активны именно после переваривания кофе. То есть, организм не просто получает стимул, а запускает целую волну защитных реакций.

Кофейный щит против четырех болезней
Ученые собрали данные через несколько лет. И вывод однозначен: регулярное употребление кофе связано со снижением риска:

– цирроза печени
– рака печени (гепатоцеллюлярной карциномы)
– неалкогольной жировой болезни печени (НАЖХП)
– хронических заболеваний почек

В некоторых группах риск снижался почти вдвое. И все – без таблеток и дорогих процедур.

Как пить кофе, чтобы он действительно помогал?
Способ приготовления имеет значение. Больше пользы — сваренный кофе без сахара, без сливок и без интенсивной фильтрации. Худший вариант – растворимая.

А еще важно: у каждого свой уровень восприятия. Генетика, микрофлора кишечника и даже образ жизни влияют на то, как кофе "работает" в вашем теле.

Однако специалисты отмечают, что кофе — не панацея. Но как часть здорового образа жизни – это неожиданный, но мощный союзник для вашей печени. А вот стоит ли вам ее пить каждый день – лучше спросить у своего врача.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет, если ежедневно употреблять квашеную капусту.



Теги:

