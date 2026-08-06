У Тельців та Раків - конфлікти, у Терезів - сумнівні розваги: гороскоп на 7 серпня

П'ятниця, 7 серпня, принесе потужні космічні енергії, які вплинуть на щоденні справи, здоров'я та стосунки. Астрологічні тенденції цього дня підкажуть, як краще розпорядитися ресурсами й уникнути непорозумінь.

Гороскоп. Ілюстративне фото

Овнам варто приділити увагу здоров'ю та відмовитися від виснажливих тренувань. У фінансових справах бажано діяти обачно й не купувати коштовності.

Зірки радять Тельцям присвятити вечір родинному відпочинку та щирим розмовам. Не бажано провокувати суперечки з близькими через дрібниці.

У Близнят з'явиться чудова нагода впорядкувати фінанси й зробити вдалі покупки. Не варто нехтувати сном та перевантажувати організм.

Ракам зірки радять влаштувати спокійний відпочинок задля відновлення сил. Не бажано брати участь у сімейних суперечках і критикувати рідних.

Левам варто зберегти свій бюджет і відкласти будь-які ризиковані витрати. У сфері здоров'я бажано уникати стресу та більше гуляти на повітрі.

Зірки радять Дівам приділити час здоров'ю та відмовитися від важкої їжі. У родинному колі варто проявити терпіння й дарувати щиру турботу.

Терезам бажано відпочити від метушні та відновити емоційний баланс. Не варто витрачати накопичені заощадження на сумнівні розваги.

Скорпіонам зірки радять обговорити з рідними спільні плани й зміцнити стосунки. У грошових питаннях не бажано ризикувати та позичати кошти.

У Стрільців буде вдалий день для зміцнення здоров'я через легкі прогулянки. Не варто вирішувати грошові справи під впливом емоцій.

Козорогам варто переглянути сімейний бюджет і планувати майбутні покупки. Під час відпочинку не бажано перевантажувати хребет і суглоби.

Зірки радять Водоліям присвятити час відпочинку та турботі про самопочуття. У стосунках із рідними не варто проявляти надмірну впертість.

У Риб з'явиться можливість залагодити давні непорозуміння з близькими. Зірки не радять підписувати важливі грошові угоди цього дня.

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