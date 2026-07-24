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Спортзал больше не нужен: ТОП 5 эффективных упражнений для тех, кто дома

Как поддерживать тело в тонусе, разогнать кровь и укрепить мышцы в обычной комнате с помощью собственного веса

24 июля 2026, 19:08
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Сергій Кречмаровський

Многие убеждены, что без кучи денег на абонемент в спортзал или тяжелых гантелей привести тело в строй просто нереально. На самом же деле наше собственное тело — это лучший тренажер, который всегда рядом с нами. Если вы почти весь день сидите дома и совсем не пылаете желанием тратить время на дорогу в фитнес-клуб, обычная домашняя зарядка станет отличной заменой. Она поможет быстро разогнать кровь по телу, укрепить мышцы и вернуть лёгкость суставам абсолютно бесплатно.

Спортзал больше не нужен: ТОП 5 эффективных упражнений для тех, кто дома

Упражнение. Фото из открытых источников

Когда долго сидишь в четырех стенах, усталость накапливается гораздо быстрее, а в теле появляются застои. Чтобы чувствовать себя хорошо, вам совершенно не нужно пытать себя часами тяжелых тренировок. Вполне хватит просто регулярно делать пять простых упражнений, которые хорошо включают в работу все основные мышцы.

Первое упражнение - это классические приседания. Они прекрасно прорабатывают бедра, ягодицы и коленные суставы. Выполняйте их плавно, держа спину ровной.

Второе упражнение состоит в отжиманиях от пола или от края прочного стола. Это лучший способ укрепить мышцы груди, плеч и рук с помощью собственного веса.

Третье упражнение - это планка с опорой на предплечье. Она хорошо укрепляет пресс, спину и помогает удерживать правильную осанку в течение всего дня.

Четвертое упражнение включает чгодичный мостик из положения лежа на спине. Он эффективно включает в работу заднюю поверхность бедра и легко снимает напряжение с поясницы после продолжительного сидения.

Пятое упражнение - это выпады на месте. Они развивают баланс, координацию и качественно тренируют ноги даже в самой маленькой комнате.

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