Спортзал больше не нужен: ТОП 5 эффективных упражнений для тех, кто дома

Многие убеждены, что без кучи денег на абонемент в спортзал или тяжелых гантелей привести тело в строй просто нереально. На самом же деле наше собственное тело — это лучший тренажер, который всегда рядом с нами. Если вы почти весь день сидите дома и совсем не пылаете желанием тратить время на дорогу в фитнес-клуб, обычная домашняя зарядка станет отличной заменой. Она поможет быстро разогнать кровь по телу, укрепить мышцы и вернуть лёгкость суставам абсолютно бесплатно.

Упражнение. Фото из открытых источников

Когда долго сидишь в четырех стенах, усталость накапливается гораздо быстрее, а в теле появляются застои. Чтобы чувствовать себя хорошо, вам совершенно не нужно пытать себя часами тяжелых тренировок. Вполне хватит просто регулярно делать пять простых упражнений, которые хорошо включают в работу все основные мышцы.

Первое упражнение - это классические приседания. Они прекрасно прорабатывают бедра, ягодицы и коленные суставы. Выполняйте их плавно, держа спину ровной.

Второе упражнение состоит в отжиманиях от пола или от края прочного стола. Это лучший способ укрепить мышцы груди, плеч и рук с помощью собственного веса.

Третье упражнение - это планка с опорой на предплечье. Она хорошо укрепляет пресс, спину и помогает удерживать правильную осанку в течение всего дня.

Четвертое упражнение включает чгодичный мостик из положения лежа на спине. Он эффективно включает в работу заднюю поверхность бедра и легко снимает напряжение с поясницы после продолжительного сидения.

Пятое упражнение - это выпады на месте. Они развивают баланс, координацию и качественно тренируют ноги даже в самой маленькой комнате.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие помидоры более полезны — обычные или черри.



