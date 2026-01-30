Соєве м’ясо: секрет здоров’я або модний сурогат – що приховує популярний продукт і чи він справді безпечний

Довгі роки соєве м’ясо викликало підозри: його вважали сурогатом, символом економії та "хімії". Воно асоціювалося з локшиною швидкого приготування або екзотичними стравами китайської кухні. Сьогодні ситуація змінилася – соєве м’ясо стало трендом у кулінарії, завоювавши популярність спочатку серед вегетаріанців, а тепер і у гурманів, які шукають здорові та незвичайні смаки. Соєві котлети, гуляші та рулети – вже не рідкість, а часом справжній делікатес.

З чого роблять соєве м’ясо і чому його варто додати до раціону

Основний компонент соєвого м’яса – соєвий білок, який засвоюється організмом на 97% і за біологічною цінністю порівнюється з м’ясом, рибою та молочними продуктами. Він чудово підтримує м’язову масу, обмін речовин та імунітет. Крім того, продукт багатий вітамінами D, Е, Н, групи В та мінералами, необхідними для здоров’я кісток, м’язів і нервової системи.

Процес виготовлення соєвого м’яса виглядає просто на словах, але насправді це технологічно складний процес. Спочатку боби очищають і замочують, потім відокремлюють білок від клітковини і текстурують у спеціальному пристрої – екструдері, під високим тиском та температурою. Це створює волокнисту структуру, яка максимально нагадує м’ясо. Після сушіння і пакування продукт готовий до приготування – його достатньо замочити у воді або бульйоні, і можна готувати котлети, рагу чи рулети.

Серед переваг соєвого м’яса – профілактика серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння та запальних процесів. Омега-3 і омега-6 кислоти підтримують роботу серця, судин та мозку, а харчові волокна допомагають надовго вгамувати голод і підтримати нормальну роботу кишечника. Для чоловіків цінний вміст вітаміну Е, який покращує кровообіг, для жінок – заліза, необхідного для нормального гемоглобіну та здоров’я щитовидної залози.

Соєве м’ясо – це не лише тренд, а й джерело повноцінного білка для тих, хто не вживає м’ясо тварин, а також чудовий варіант для всіх, хто прагне збалансувати раціон і покращити здоров’я. Сьогодні воно вважається не "сурогатом", а повноцінною альтернативою, що поєднує смак, користь і універсальність.

Соєве м’ясо по-домашньому з підливою

Інгредієнти:

соєве м’ясо (сухе) – 100 г

цибуля – 1–2 шт.

морква – 1 шт.

часник – 2 зубчики

томатна паста – 2 ст. л.

соєвий соус – 1–2 ст. л.

олія – 2–3 ст. л.

паприка – 1 ч. л.

чорний перець – за смаком

лавровий лист – 1–2 шт.

сіль – за потреби

вода або овочевий бульйон – 200–250 мл

Приготування:

Підготовка соєвого м’яса.

Залийте соєве м’ясо окропом з лавровим листом і щіпкою солі. Накрийте кришкою та залиш на 10–15 хвилин. Потім добре відтисніть зайву рідину. Обсмажування.

На сковороді розігрійте олію та обсмажте соєве м’ясо до рум’яної скоринки. Саме цей етап дає “м’ясний” смак. Овочі.

Додайте нарізану цибулю і терту моркву. Смажте 5–7 хвилин до м’якості. Соус.

Додайте томатну пасту, соєвий соус, паприку, перець і подрібнений часник. Перемішайте і прогрійте 1–2 хвилини. Тушкування.

Влийте воду або бульйон, додайте лавровий лист. Накрийте кришкою і тушкуйте 10–15 хвилин на слабкому вогні. Фінал.

Спробуйте на смак, за потреби додайте сіль або ще соєвого соусу.

З чим подавати:

з картопляним пюре

з гречкою або рисом

з пастою або булгуром

Лайфхак: якщо замочити соєве м’ясо не у воді, а в овочевому бульйоні з соєвим соусом – смак буде ще більш насиченим.

