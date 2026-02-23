Схуднути під час посту чи набрати кілограми: що реальніше – ви будете в шоці

Піст традиційно сприймається як період очищення – духовного й фізичного. Багато хто розраховує схуднути, відмовившись від м’яса, молочних продуктів і яєць. Але реальність складніша: піст може як допомогти скинути вагу, так і призвести до її набору.

Піст і схуднення – чому одні втрачають вагу, а інші набирають

Чому так відбувається? Головний принцип зниження ваги незмінний – дефіцит калорій. Якщо людина під час посту зменшує загальну калорійність раціону, робить акцент на овочах, зелені, бобових та мінімізує борошняні вироби і солодощі – вага знижується. Якщо ж м’ясо просто замінити великою кількістю макаронів, хліба й солодкої випічки, організм отримуватиме надлишок швидких вуглеводів, і цифри на вагах можуть зрости.

Відсутність тваринних продуктів автоматично не означає "дієтичність". Пісні страви можуть бути калорійними, особливо якщо це смажена картопля, білий хліб чи десерти на рослинній основі.

Як схуднути під час посту

Основа раціону – некрохмалисті овочі: броколі, капуста, огірки, листова зелень. Вони дають об’єм і клітковину при мінімальній калорійності. Коренеплоди варто вживати помірно.

Джерела білка – сочевиця, квасоля, нут, горох, гриби, насіння, горіхи. Саме білок відповідає за відчуття ситості та збереження м’язової маси. Без достатньої кількості білка людина швидше відчуває голод.

Обмеження – мінімізувати білий хліб, макарони з рафінованого борошна, солодощі, солодкі напої та смажену їжу. Надлишок вуглеводів під час посту – найчастіша причина набору ваги.

Питний режим – достатня кількість води та трав’яних чаїв допомагає контролювати апетит і підтримує обмін речовин.

Фізична активність – навіть легкі силові вправи або швидка ходьба дозволяють зберегти м’язи. Без руху організм може втрачати саме м’язову масу, а не жир.

Що кажуть дослідження

Рослинний раціон із високим вмістом клітковини пов’язують зі зниженням рівня "поганого" холестерину та покращенням травлення. Зменшення споживання насичених жирів також позитивно впливає на серцево-судинну систему. Водночас дієтологи попереджають: суворі обмеження без балансу поживних речовин можуть призвести до дефіциту білка, заліза та вітаміну B12.

Піст – це не автоматичний детокс і не чарівна формула для схуднення. Це режим харчування, який потребує продуманості. Якщо підходити до нього розумно – з контролем калорій, достатньою кількістю білка та рухом – він може стати стартом для зниження ваги та покращення самопочуття.

Головне правило просте: не те, що ви прибрали з тарілки, а те, чим ви це замінили, визначає результат.

