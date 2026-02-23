Рубрики
Пост традиционно рассматривается как период очищения – духовного и физического. Многие рассчитывают похудеть, отказавшись от мяса, молочных продуктов и яиц. Но реальность сложнее: пост может как помочь сбросить вес, так и привести к его набору .
Пост и похудение – почему одни теряют вес, а другие набирают
Почему это происходит? Главный принцип снижения веса неизменен – дефицит калорий. Если человек на посту уменьшает общую калорийность рациона, делает акцент на овощах, зелени, бобовых и минимизирует мучные изделия и сладости – вес снижается. Если мясо просто заменить большим количеством макарон, хлеба и сладкой выпечки, организм будет получать избыток быстрых углеводов, и цифры на весах могут возрасти.
Отсутствие животных продуктов автоматически не означает диетичность. Песни могут быть калорийными, особенно если это жареный картофель, белый хлеб или десерты на растительной основе.
Основа рациона – некрахмалистые овощи: брокколи, капуста, огурцы, листовая зелень. Они дают объем и клетчатку при минимальной калорийности. Корнеплоды следует употреблять умеренно.
Источники белка – чечевица, фасоль, нут, горох, грибы, семена, орехи. Именно белок отвечает за чувство сытости и сохранение мышечной массы. Без достаточного количества белка человек скорее ощущает голод.
Ограничение – минимизировать белый хлеб, макароны из рафинированной муки, сладости, сладкие напитки и жареную пищу. Избыток углеводов во время поста – самая частая причина набора веса.
Питьевой режим – достаточное количество воды и травяного чая помогает контролировать аппетит и поддерживает обмен веществ.
Физическая активность – даже легкие силовые упражнения или быстрая ходьба позволяют сберечь мышцы. Без движения организм может терять именно мышечную массу, а не жир.
Растительный рацион с высоким содержанием клетчатки связывают с понижением уровня "плохого" холестерина и улучшением пищеварения. Уменьшение потребления насыщенных жиров также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. В то же время, диетологи предупреждают: строгие ограничения без баланса питательных веществ могут привести к дефициту белка, железа и витамина B12.
Пост – это не автоматический детокс и не волшебная формула для похудения. Это режим питания, требующий продуманности. Если подходить к нему разумно – с контролем калорий, достаточным количеством белка и движением – он может стать стартом для снижения веса и улучшения самочувствия.
Главное правило просто: не то, что вы убрали из тарелки, а то, чем вы это заменили, определяет результат.
