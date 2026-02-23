Пост традиционно рассматривается как период очищения – духовного и физического. Многие рассчитывают похудеть, отказавшись от мяса, молочных продуктов и яиц. Но реальность сложнее: пост может как помочь сбросить вес, так и привести к его набору .

Пост и похудение – почему одни теряют вес, а другие набирают

Почему это происходит? Главный принцип снижения веса неизменен – дефицит калорий. Если человек на посту уменьшает общую калорийность рациона, делает акцент на овощах, зелени, бобовых и минимизирует мучные изделия и сладости – вес снижается. Если мясо просто заменить большим количеством макарон, хлеба и сладкой выпечки, организм будет получать избыток быстрых углеводов, и цифры на весах могут возрасти.

Отсутствие животных продуктов автоматически не означает диетичность. Песни могут быть калорийными, особенно если это жареный картофель, белый хлеб или десерты на растительной основе.

Как похудеть во время поста

Основа рациона – некрахмалистые овощи: брокколи, капуста, огурцы, листовая зелень. Они дают объем и клетчатку при минимальной калорийности. Корнеплоды следует употреблять умеренно.

Источники белка – чечевица, фасоль, нут, горох, грибы, семена, орехи. Именно белок отвечает за чувство сытости и сохранение мышечной массы. Без достаточного количества белка человек скорее ощущает голод.

Ограничение – минимизировать белый хлеб, макароны из рафинированной муки, сладости, сладкие напитки и жареную пищу. Избыток углеводов во время поста – самая частая причина набора веса.

Питьевой режим – достаточное количество воды и травяного чая помогает контролировать аппетит и поддерживает обмен веществ.

Физическая активность – даже легкие силовые упражнения или быстрая ходьба позволяют сберечь мышцы. Без движения организм может терять именно мышечную массу, а не жир.

Что говорят исследования

Растительный рацион с высоким содержанием клетчатки связывают с понижением уровня "плохого" холестерина и улучшением пищеварения. Уменьшение потребления насыщенных жиров также оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. В то же время, диетологи предупреждают: строгие ограничения без баланса питательных веществ могут привести к дефициту белка, железа и витамина B12.

Пост – это не автоматический детокс и не волшебная формула для похудения. Это режим питания, требующий продуманности. Если подходить к нему разумно – с контролем калорий, достаточным количеством белка и движением – он может стать стартом для снижения веса и улучшения самочувствия.

Главное правило просто: не то, что вы убрали из тарелки, а то, чем вы это заменили, определяет результат.

Читайте также в "Комментариях, какие продукты желательно употреблять после 50-ти.