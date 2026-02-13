Небезпека, про яку мовчать: 5 речей у вашій оселі, які не можна тримати біля батарей

З настанням холодів радіатори, тепловентилятори та електрообігрівачі працюють на повну потужність. Саме в цей період, за даними рятувальних служб, зростає кількість побутових пожеж. І в більшості випадків причина – не технічна несправність, а звичайна неуважність у розміщенні речей біля джерел тепла, пише портал "Час дій".
Проверьте свой дом – что категорически нельзя держать у радиатора или обогревателя
Експерти з пожежної безпеки наголошують: навіть стабільний радіатор може стати тригером займання, якщо поруч знаходяться предмети, чутливі до нагрівання.
Перша категорія – літій-іонні акумулятори та гаджети
Смартфони, ноутбуки, павербанки, електросамокати мають батареї, які не переносять перегріву. Під впливом постійного тепла може розпочатися процес так званого "термічного розгону" – неконтрольованої хімічної реакції всередині акумулятора
. Це призводить до миттєвого займання або навіть вибуху. Заряджати пристрої на підвіконні над батареєю – одна з найнебезпечніших звичок опалювального сезону.
Друга категорія – аерозолі та балони під тиском
Лаки для волосся, дезодоранти, освіжувачі повітря, фарби в балонах містять газ під тиском. При нагріванні тиск зростає, що може спричинити розгерметизацію або детонацію. Особливо ризикованими є ванні кімнати з рушникосушками, де косметика часто зберігається буквально впритул до джерела тепла. Навіть короткочасний перегрів здатен спровокувати вибух.
Третя категорія – меблі та текстиль
Дивани, крісла, дерев’яні шафи, штори й жалюзі, розміщені біля батарей, не лише погіршують циркуляцію тепла, а й створюють пожежну небезпеку. Тривале нагрівання може спричинити піроліз – процес, за якого матеріал починає руйнуватися і займатися без відкритого полум’я. Фахівці радять дотримуватися правила "золотого метра" – залишати щонайменше 90 сантиметрів вільного простору
між обігрівачем і будь-якими предметами.
Четверта категорія – папір і книги
Складувати журнали, коробки або робити книжкові полиці над батареєю – поширена, але ризикована практика. Папір пересихає, стає легкозаймистим і може спалахнути при нижчій температурі, ніж зазвичай. У поєднанні з пилом це створює додатковий фактор ризику.
П’ята категорія – легкозаймисті рідини та побутова хімія
Розчинники, фарби, засоби для чищення при нагріванні активно випаровуються. Навіть без відкритого полум’я концентрація парів у теплому приміщенні може стати небезпечною для здоров’я. У разі іскри або короткого замикання наслідки можуть бути миттєвими.
Рятувальники наголошують: більшість зимових пожеж можна попередити простою ревізією простору в квартирі. Достатньо пересунути меблі, прибрати зарядні пристрої з підвіконня та не використовувати батарею як "полицю".
Опалювальний сезон – це не лише тепло, а й підвищена відповідальність. Іноді один зайвий предмет біля радіатора може коштувати значно більше, ніж зіпсовані речі.
Читайте також в "Коментарях", що в Одеській області через неправильне користування генератором загинули троє людей.
Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.