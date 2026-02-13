logo_ukra

Небезпека, про яку мовчать: 5 речей у вашій оселі, які не можна тримати біля батарей
commentss НОВИНИ Всі новини

Небезпека, про яку мовчать: 5 речей у вашій оселі, які не можна тримати біля батарей

Взимку побутові пожежі найчастіше виникають через звичайні речі, залишені поруч із джерелами тепла.

13 лютого 2026, 15:52
Автор:
Проніна Анна

З настанням холодів радіатори, тепловентилятори та електрообігрівачі працюють на повну потужність. Саме в цей період, за даними рятувальних служб, зростає кількість побутових пожеж. І в більшості випадків причина – не технічна несправність, а звичайна неуважність у розміщенні речей біля джерел тепла, пише портал "Час дій".

Небезпека, про яку мовчать: 5 речей у вашій оселі, які не можна тримати біля батарей

Проверьте свой дом – что категорически нельзя держать у радиатора или обогревателя

Експерти з пожежної безпеки наголошують: навіть стабільний радіатор може стати тригером займання, якщо поруч знаходяться предмети, чутливі до нагрівання.

Перша категорія – літій-іонні акумулятори та гаджети

Смартфони, ноутбуки, павербанки, електросамокати мають батареї, які не переносять перегріву. Під впливом постійного тепла може розпочатися процес так званого "термічного розгону" – неконтрольованої хімічної реакції всередині акумулятора. Це призводить до миттєвого займання або навіть вибуху. Заряджати пристрої на підвіконні над батареєю – одна з найнебезпечніших звичок опалювального сезону.

Друга категорія – аерозолі та балони під тиском

Лаки для волосся, дезодоранти, освіжувачі повітря, фарби в балонах містять газ під тиском. При нагріванні тиск зростає, що може спричинити розгерметизацію або детонацію. Особливо ризикованими є ванні кімнати з рушникосушками, де косметика часто зберігається буквально впритул до джерела тепла. Навіть короткочасний перегрів здатен спровокувати вибух.

Третя категорія – меблі та текстиль

Дивани, крісла, дерев’яні шафи, штори й жалюзі, розміщені біля батарей, не лише погіршують циркуляцію тепла, а й створюють пожежну небезпеку. Тривале нагрівання може спричинити піроліз – процес, за якого матеріал починає руйнуватися і займатися без відкритого полум’я. Фахівці радять дотримуватися правила "золотого метра" – залишати щонайменше 90 сантиметрів вільного простору між обігрівачем і будь-якими предметами.

Четверта категорія – папір і книги

Складувати журнали, коробки або робити книжкові полиці над батареєю – поширена, але ризикована практика. Папір пересихає, стає легкозаймистим і може спалахнути при нижчій температурі, ніж зазвичай. У поєднанні з пилом це створює додатковий фактор ризику.

П’ята категорія – легкозаймисті рідини та побутова хімія

Розчинники, фарби, засоби для чищення при нагріванні активно випаровуються. Навіть без відкритого полум’я концентрація парів у теплому приміщенні може стати небезпечною для здоров’я. У разі іскри або короткого замикання наслідки можуть бути миттєвими.

Рятувальники наголошують: більшість зимових пожеж можна попередити простою ревізією простору в квартирі. Достатньо пересунути меблі, прибрати зарядні пристрої з підвіконня та не використовувати батарею як "полицю".

Опалювальний сезон – це не лише тепло, а й підвищена відповідальність. Іноді один зайвий предмет біля радіатора може коштувати значно більше, ніж зіпсовані речі.

