Небезпека, про яку мовчать: 5 речей у вашій оселі, які не можна тримати біля батарей

З настанням холодів радіатори, тепловентилятори та електрообігрівачі працюють на повну потужність. Саме в цей період, за даними рятувальних служб, зростає кількість побутових пожеж. І в більшості випадків причина – не технічна несправність, а звичайна неуважність у розміщенні речей біля джерел тепла, пише портал "Час дій".

Експерти з пожежної безпеки наголошують: навіть стабільний радіатор може стати тригером займання, якщо поруч знаходяться предмети, чутливі до нагрівання.

Перша категорія – літій-іонні акумулятори та гаджети

Смартфони, ноутбуки, павербанки, електросамокати мають батареї, які не переносять перегріву. Під впливом постійного тепла може розпочатися процес так званого. Це призводить до миттєвого займання або навіть вибуху. Заряджати пристрої на підвіконні над батареєю – одна з найнебезпечніших звичок опалювального сезону.

Друга категорія – аерозолі та балони під тиском

Лаки для волосся, дезодоранти, освіжувачі повітря, фарби в балонах містять газ під тиском. При нагріванні тиск зростає, що може спричинити розгерметизацію або детонацію. Особливо ризикованими є ванні кімнати з рушникосушками, де косметика часто зберігається буквально впритул до джерела тепла.

Третя категорія – меблі та текстиль

Дивани, крісла, дерев’яні шафи, штори й жалюзі, розміщені біля батарей, не лише погіршують циркуляцію тепла, а й створюють пожежну небезпеку. Тривале нагрівання може спричинити піроліз – процес, за якого матеріал починає руйнуватися і займатися без відкритого полум’я. Фахівці радять дотримуватисяміж обігрівачем і будь-якими предметами.

Четверта категорія – папір і книги

Складувати журнали, коробки або робити книжкові полиці над батареєю – поширена, але ризикована практика. Папір пересихає, стає легкозаймистим і може спалахнути при нижчій температурі, ніж зазвичай. У поєднанні з пилом це створює додатковий фактор ризику.

П’ята категорія – легкозаймисті рідини та побутова хімія

Розчинники, фарби, засоби для чищення при нагріванні активно випаровуються. Навіть без відкритого полум’я концентрація парів у теплому приміщенні може стати небезпечною для здоров’я.

Рятувальники наголошують: більшість зимових пожеж можна попередити простою ревізією простору в квартирі. Достатньо пересунути меблі, прибрати зарядні пристрої з підвіконня та не використовувати батарею як "полицю".

Опалювальний сезон – це не лише тепло, а й підвищена відповідальність. Іноді один зайвий предмет біля радіатора може коштувати значно більше, ніж зіпсовані речі.

