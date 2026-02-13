logo

Опасность, о которой молчат: 5 вещей в вашем доме, которые нельзя держать у батарей

Зимой бытовые пожары чаще всего возникают из-за обычных вещей, оставленных рядом с источниками тепла.

13 февраля 2026, 15:52
С наступлением холодов радиаторы, тепловентиляторы и электрообогреватели работают на полную мощность. Именно в этот период, по данным спасательных служб, увеличивается количество бытовых пожаров. И в большинстве случаев причина – не техническая неисправность, а обычная невнимательность в размещении вещей у источников тепла, пишет портал "Время действий".

Опасность, о которой молчат: 5 вещей в вашем доме, которые нельзя держать у батарей

Перевірте свою оселю – що категорично не можна тримати біля радіатора чи обігрівача

Эксперты по пожарной безопасности отмечают: даже стабильный радиатор может стать триггером возгорания, если рядом находятся предметы, чувствительные к нагреву.

Первая категория – литий-ионные аккумуляторы и гаджеты

Смартфоны, ноутбуки, павербанки, электросамокаты имеют батареи, которые не переносят перегрев. Под влиянием постоянного тепла может начаться процесс так называемого "термического разгона" – неконтролируемой химической реакции внутри аккумулятора . Это приводит к мгновенному возгоранию или даже взрыву. Заряжать устройства на подоконнике над батареей – одна из самых опасных привычек отопительного сезона.

Вторая категория – аэрозоли и баллоны под давлением

Лаки для волос, дезодоранты, освежители, краски в баллонах содержат газ под давлением. При нагревании давление возрастает, что может вызвать разгерметизацию или детонацию. Особенно рискованны ванные комнаты с полотенцесушителями, где косметика часто сохраняется буквально вплотную к источнику тепла. Даже кратковременный перегрев способен спровоцировать взрыв.

Третья категория – мебель и текстиль

Диваны, кресла, деревянные шкафы, шторы и жалюзи, размещенные у батарей, не только усугубляют циркуляцию тепла, но и создают пожарную опасность. Длительное нагревание может вызвать пиролиз – процесс, при котором материал начинает разрушаться и заниматься без открытого пламени. Специалисты советуют придерживаться правила "золотого метра" – оставлять не менее 90 сантиметров свободного пространства между обогревателем и любыми предметами.

Четвертая категория – бумага и книги

Составлять журналы, коробки или делать книжные полки над батареей – распространенная, но рискованная практика. Бумага пересыхает, становится легковоспламеняющейся и может вспыхнуть при более низкой температуре, чем обычно. В сочетании с пылью это создает дополнительный фактор риска.

Пятая категория – легковоспламеняющиеся жидкости и бытовая химия

Растворители, краски, чистящие средства при нагревании активно испаряются. Даже без открытого пламени концентрация паров в теплом помещении может оказаться опасной для здоровья. При искры или коротком замыкании последствия могут быть мгновенными.

Спасатели отмечают: большинство зимних пожаров можно предупредить простой ревизией пространства в квартире. Достаточно передвинуть мебель, убрать зарядные устройства с подоконника и не использовать батарею как полку.

Отопительный сезон – это не только тепло, но повышенная ответственность. Иногда один лишний предмет у радиатора может стоить гораздо больше, чем испорченные вещи.

