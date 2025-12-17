Не гаджети й не спорт: що насправді краде оцінки у школярів

Проблеми з навчанням у дітей часто пов’язують із надмірним користуванням гаджетами, нестачею мотивації або перевантаженням у школі. Однак нові наукові спостереження свідчать: ключову роль у рівні успішності відіграє не спорт і не кількість занять, а звичайний сон.

Сон вирішує все: вчені з’ясували, чому діти раптово починають гірше вчитися

Фахівці провели експеримент за участю учнів, використовуючи фітнес-браслети для тривалого спостереження за їхнім способом життя. Пристрої фіксували тривалість сну, його якість, рівень фізичної активності та щоденний режим. Отримані дані зіставили з навчальними результатами протягом усього навчального року.

Результати виявилися неочікуваними. Дослідники не знайшли прямого зв’язку між регулярними заняттями спортом і високими оцінками. Натомість чітко проявилася інша закономірність: учні, які стабільно спали довше та мали якісний нічний відпочинок, демонстрували значно кращі навчальні результати.

Вчені підкреслюють, що вирішальне значення мав не разовий повноцінний сон перед контрольною чи іспитом, а саме системний режим протягом року. Регулярний недосип поступово знижував концентрацію, пам’ять і здатність до засвоєння інформації, навіть якщо дитина намагалася "відіспатися" у вихідні.

Окрему увагу дослідники звернули на час відходу до сну. Було зафіксовано, що школярі, які звикли лягати після другої години ночі, з часом починали втрачати успішність. Навіть за достатньої тривалості сну пізній графік негативно впливав на когнітивні функції та загальний рівень навчальної ефективності.

Фахівці наголошують: стабільний режим сну — це не дрібниця, а базова умова для нормального розвитку дитини. Саме нічний відпочинок впливає на здатність зосереджуватися, логічно мислити та засвоювати нові знання.

