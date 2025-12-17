logo

Не гаджеты и не спорт: что на самом деле ворует оценки у школьников
НОВОСТИ

Не гаджеты и не спорт: что на самом деле ворует оценки у школьников

Исследование показало неожиданный фактор, который влияет на успешность значительно сильнее физической активности.

17 декабря 2025, 04:04
Автор:
Проніна Анна

Проблемы с обучением у детей часто связывают с чрезмерным пользованием гаджетами, недостатком мотивации или перегрузкой в школе. Однако новые научные наблюдения свидетельствуют: ключевую роль в уровне успеваемости играет не спорт и не количество занятий, а обычный сон.

Сон решает все: учёные выяснили, почему дети внезапно начинают хуже учиться

Специалисты провели эксперимент с участием учащихся, используя фитнес-браслеты для длительного наблюдения за их образом жизни. Устройства фиксировали продолжительность сна, качество, уровень физической активности и ежедневный режим. Полученные данные сопоставили с учебными результатами в течение всего учебного года.

Результаты оказались неожиданными. Исследователи не нашли прямой связи между регулярными занятиями спортом и высокими оценками. Зато четко проявилась другая закономерность: стабильно спавшие дольше учащиеся и имеющие качественный ночной отдых демонстрировали значительно лучшие учебные результаты.

Ученые подчеркивают, что решающее значение имел не разовый полноценный сон перед контрольной или экзаменом, а именно системный режим в течение года. Регулярное недосыпание постепенно снижало концентрацию, память и способность к усвоению информации, даже если ребенок пытался "отоспаться" в выходные.

Отдельное внимание исследователи обратили на время отхода ко сну. Было зафиксировано, что школьники, привыкшие ложиться после двух часов ночи, со временем начинали терять успеваемость. Даже при достаточной продолжительности сна поздний график оказывал негативное влияние на когнитивные функции и общий уровень учебной эффективности.

Специалисты отмечают: стабильный режим сна – это не мелочь, а базовое условие для нормального развития ребенка. Именно ночной отдых оказывает влияние на способность сосредотачиваться, логически мыслить и усваивать новые знания.

