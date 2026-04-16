Мозг "благодарит" мгновенно: эти продукты реально укрепляют нервную систему

Проніна Анна
Правильное питание может оказывать непосредственное влияние на работу мозга и нервной системы. И если рацион составлен грамотно, это помогает не только снизить стресс, но и сохранить память и концентрацию на годы.
Что есть, чтобы сохранить память и нервы – врачи назвали ключевые продукты
Специалисты отмечают: ключевую роль в поддержке нервной системы играет одно вещество – холин.
Холин – это соединение, из которого в организме образуется ацетилхолин. Именно этот нейромедиатор отвечает за:
– память;
– концентрацию внимания;
– быстрота мышления.
Эксперты ставят холин в один ряд с такими важными элементами как йод и железо.
Если организму его не хватает, возрастает риск развития когнитивных нарушений, включая деменцию.
Больше холина содержится в привычных продуктах, которые легко найти в ежедневном рационе:
– яйца;
– мясо;
– печень;
– морепродукты;
– шпинат;
– арахис.
Именно эти продукты врачи рекомендуют регулярно включать в меню.
Несмотря на пользу, есть проблема:
холин из пищи усваивается организмом не полностью.
Более того, с возрастом потребность в нем только растет. Это значит, что даже правильный рацион не всегда покрывает потребности организма.
Специалисты отмечают, что в некоторых случаях дефицит холина можно компенсировать специальными препаратами или добавками.
Наиболее эффективными считаются комплексы, где холин сочетается с:
– экстрактом гинкго билоба;
– пиперином.
Такое сочетание может усиливать его влияние на мозг и помогать сохранять когнитивные функции.
Впрочем, врачи подчеркивают:
принимать любые добавки следует только после консультации со специалистом.
Рацион – это не просто еда, а инструмент воздействия на мозг.
Даже простые продукты могут помочь поддержать нервную систему, если употреблять их регулярно и сбалансированно.
Как сообщали ранее "Комментарии", квашеная капуста может вылечить язву желудка, но есть нюансы.