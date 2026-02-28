Мінус 5 кілограмів за тиждень: чому всі раптом сіли на “яєчну” дієту

Дієта на варених яйцях стрімко набирає популярності серед тих, хто хоче швидко скинути вагу. Її називають простою, доступною та ефективною: за відгуками прихильників, можна втратити від 3 до 7 кілограмів лише за тиждень. Проте разом із результатами з’являються й питання щодо безпечності такого підходу.

2 яйця зранку і ніякого цукру – як працює популярний режим схуднення на 7–14 днів

У чому суть

Яєчна дієта – це низькокалорійний і низьковуглеводний режим харчування тривалістю 7–14 днів. Основу складають варені яйця (2–4 на день), цитрусові фрукти, нежирне м’ясо або риба та некрохмалисті овочі.

Головний принцип – максимальний акцент на білку та мінімум вуглеводів. Саме високий вміст білка забезпечує тривале відчуття ситості, знижує апетит і допомагає скоротити загальну калорійність раціону.

Основні правила

Сніданок – завжди 2 варені яйця + 1 цитрусовий фрукт (грейпфрут або апельсин).

Обід і вечеря – яйця або 150–200 г курячого філе, риби чи пісної яловичини + салат або овочі (шпинат, броколі, помідори, огірки).

Під забороною – цукор, випічка, картопля, крупи, алкоголь, солодкі фрукти.

Дозволені напої – вода, чорна кава або чай без цукру. Важливо пити багато рідини.

Приклад меню на день

Сніданок – 2 варені яйця та половинка грейпфрута.

Обід – 150–200 г відвареного курячого філе + салат зі свіжих овочів.

Вечеря – 2 варені яйця + броколі або інші овочі на пару.

Чому вага йде швидко

Основний механізм – різке зменшення вуглеводів у раціоні. Організм починає активніше використовувати запаси глікогену, а разом із ними втрачається і частина рідини. Саме тому перші результати видно вже через кілька днів.

Крім того, білок має високий термічний ефект – на його перетравлення витрачається більше енергії. Людина довше відчуває ситість і рідше переїдає.

Але є нюанси

Через обмеження вуглеводів можливі слабкість, запаморочення, зниження концентрації, особливо у перші дні. Такий режим не підходить людям із захворюваннями нирок, шлунково-кишкового тракту або проблемами з рівнем холестерину.

Фахівці з харчування наголошують: це короткостроковий інструмент, а не стиль життя. Після завершення дієти важливо поступово повертати складні вуглеводи, щоб уникнути різкого повернення ваги.

Читайте також в "Коментарях", що допомагає позбутися безсоння та тривожності.