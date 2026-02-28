Минус 5 килограммов в неделю: почему все вдруг сели на "яичную" диету

Диета на вареных яйцах стремительно набирает популярность среди тех, кто хочет быстро сбросить вес. Ее называют простой, доступной и эффективной: по отзывам поклонников, можно потерять от 3 до 7 килограммов всего за неделю . Однако вместе с результатами появляются и вопросы безопасности такого подхода.

2 яйца утром и никакого сахара – как работает популярный режим похудения на 7–14 дней

В чем суть

Яичная диета – это низкокалорийный и низкоуглеводный режим питания продолжительностью 7–14 дней. Основу составляют вареные яйца (2–4 в день), цитрусовые фрукты, нежирное мясо или рыба и некрахмалистые овощи.

Главный принцип – максимальный акцент на белке и минимуме углеводов. Самое высокое содержание белка обеспечивает длительное ощущение сытости, снижает аппетит и помогает сократить общую калорийность рациона.

Основные правила

Завтрак – всегда 2 вареных яйца 1 цитрусовый фрукт (грейпфрут или апельсин).

Обед и ужин – яйца или 150–200 г куриного филе, рыбы или постной говядины салат или овощи (шпинат, брокколи, помидоры, огурцы).

Под запретом – сахар, выпечка, картофель, крупы, алкоголь, сладкие фрукты.

Разрешенные напитки – вода, черный кофе или чай без сахара. Важно пить много жидкости.

Пример меню в день

Завтрак – 2 вареных яйца и половинка грейпфрута.

Обед – 150–200 г отварного куриного филе салата из свежих овощей.

Ужин – 2 вареных яйца брокколи или другие овощи на пару.

Почему вес идет быстро

Основной механизм – резкое уменьшение углеводов в рационе. Организм начинает более активно использовать запасы гликогена, а вместе с ними теряется и часть жидкости. Именно поэтому первые результаты видны уже через несколько дней.

Кроме того, белок обладает высоким термическим эффектом – на его переваривание тратится больше энергии. Человек дольше чувствует сытость и реже переедает.

Но есть нюансы

Из-за ограничения углеводов возможны слабость, головокружение, снижение концентрации, особенно в первые дни. Такой режим не подходит людям с заболеваниями почек, пищеварительного тракта или проблемами с уровнем холестерина.

Специалисты по питанию отмечают: это краткосрочный инструмент, а не образ жизни. После завершения диеты важно постепенно возвращать сложные углеводы во избежание резкого возврата веса.

