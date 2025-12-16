Кардіологи попереджають про звичний продукт, який роками вважали безпечним

Один із найпопулярніших перекусів, який присутній у раціоні мільйонів людей, може непомітно шкодити серцю при регулярному споживанні, запевняють дієтологи. Йдеться про готові перекуси та страви швидкого приготування — магазинну випічку на кшталт круасанів, слойок і печива з тривалим терміном зберігання, чипси та солоні снеки, ковбасні вироби, сосиски, хот-доги й бургери, заморожені піци та напівфабрикати, а також локшину швидкого приготування і промислові соуси. Такі продукти часто подаються як "швидка та зручна їжа", хоча містять високі дози прихованих трансжирів, солі та стабілізаторів.

Цей популярний перекус повільно шкодить серцю — його їдять майже всі

Основна проблема полягає не у разовому вживанні, а у системності. Навіть у невеликих порціях ці перекуси — включно з на перший погляд "нешкідливими" сирними паличками, крекерами чи готовими сендвічами з холодильників супермаркетів — можуть провокувати підвищення рівня "поганого" холестерину, затримку рідини в організмі та поступове зростання артеріального тиску. З часом це створює додаткове навантаження на серце та судини.

Особливу небезпеку становить поєднання такого харчування з малорухливим способом життя та постійними стресами. У цьому випадку негативний ефект накопичується роками й може проявитися вже у середньому віці у вигляді серцевих порушень, аритмії або хронічної втоми.

Фахівці наголошують: проблема не лише у складі продуктів, а й у тому, що їх часто сприймають як "нешкідливий перекус", не враховуючи добову норму солі та жирів. Саме тому контроль частоти споживання таких страв і заміна їх на простіші альтернативи — наприклад, фрукти, горіхи або домашні перекуси — може суттєво зменшити ризики для серця та судин.

