logo_ukra

BTC/USD

86757

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля ЗСЖ Кардіологи попереджають про звичний продукт, який роками вважали безпечним
commentss НОВИНИ Всі новини

Кардіологи попереджають про звичний продукт, який роками вважали безпечним

Регулярне вживання цього перекусу поступово підвищує ризики для серцево-судинної системи

16 грудня 2025, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Один із найпопулярніших перекусів, який присутній у раціоні мільйонів людей, може непомітно шкодити серцю при регулярному споживанні, запевняють дієтологи. Йдеться про готові перекуси та страви швидкого приготування — магазинну випічку на кшталт круасанів, слойок і печива з тривалим терміном зберігання, чипси та солоні снеки, ковбасні вироби, сосиски, хот-доги й бургери, заморожені піци та напівфабрикати, а також локшину швидкого приготування і промислові соуси. Такі продукти часто подаються як "швидка та зручна їжа", хоча містять високі дози прихованих трансжирів, солі та стабілізаторів.

Кардіологи попереджають про звичний продукт, який роками вважали безпечним

Цей популярний перекус повільно шкодить серцю — його їдять майже всі

Основна проблема полягає не у разовому вживанні, а у системності. Навіть у невеликих порціях ці перекуси — включно з на перший погляд "нешкідливими" сирними паличками, крекерами чи готовими сендвічами з холодильників супермаркетів — можуть провокувати підвищення рівня "поганого" холестерину, затримку рідини в організмі та поступове зростання артеріального тиску. З часом це створює додаткове навантаження на серце та судини.

Особливу небезпеку становить поєднання такого харчування з малорухливим способом життя та постійними стресами. У цьому випадку негативний ефект накопичується роками й може проявитися вже у середньому віці у вигляді серцевих порушень, аритмії або хронічної втоми.

Фахівці наголошують: проблема не лише у складі продуктів, а й у тому, що їх часто сприймають як "нешкідливий перекус", не враховуючи добову норму солі та жирів. Саме тому контроль частоти споживання таких страв і заміна їх на простіші альтернативи — наприклад, фрукти, горіхи або домашні перекуси — може суттєво зменшити ризики для серця та судин.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що регулярне споживання води допомагає краще засвоювати поживні речовини, підтримує здоров’я слизової кишківника.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини