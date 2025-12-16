Кардиологи предупреждают о привычном продукте, который годами считали безопасным

Один из самых популярных перекусов, присутствующий в рационе миллионов людей, может незаметно вредить сердцу при регулярном потреблении, уверяют диетологи. Речь идет о готовых перекусах и блюдах быстрого приготовления — магазинной выпечке вроде круассанов, слоек и печенья с длительным сроком хранения, чипсы и соленые снеки, колбасные изделия, сосиски, хот-доги и бургеры, замороженные пиццы и полуфабрикаты, а также локшины. Такие продукты часто подаются как быстрая и удобная пища, хотя содержат высокие дозы скрытых трансжиров, соли и стабилизаторов.

Основная проблема заключается не в разовом употреблении, а в системности. Даже в небольших порциях эти перекусы — включая, на первый взгляд, "безвредные" сырные палочки, крекеры или готовые сэндвичи из холодильников супермаркетов — могут провоцировать повышение уровня "плохого" холестерина, задержку жидкости в организме и постепенное возрастание артериального давления. Со временем это создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Особую опасность представляет сочетание такого питания с малоподвижным образом жизни и постоянными стрессами. В этом случае отрицательный эффект накапливается годами и может проявиться уже в среднем возрасте посредством сердечных нарушений, аритмии или хронической усталости.

Специалисты отмечают: проблема не только в составе продуктов, но и в том, что их часто воспринимают как "безобидный перекус", не считая суточную норму соли и жиров. Именно поэтому контроль частоты потребления таких блюд и замена их на более простые альтернативы – например, фрукты, орехи или домашние перекусы – может существенно снизить риски для сердца и сосудов.

