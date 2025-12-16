logo

BTC/USD

86757

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг ЗОЖ Кардиологи предупреждают о привычном продукте, который годами считали безопасным
commentss НОВОСТИ Все новости

Кардиологи предупреждают о привычном продукте, который годами считали безопасным

Регулярное употребление этого перекуса постепенно повышает риск для сердечно-сосудистой системы.

16 декабря 2025, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Один из самых популярных перекусов, присутствующий в рационе миллионов людей, может незаметно вредить сердцу при регулярном потреблении, уверяют диетологи. Речь идет о готовых перекусах и блюдах быстрого приготовления — магазинной выпечке вроде круассанов, слоек и печенья с длительным сроком хранения, чипсы и соленые снеки, колбасные изделия, сосиски, хот-доги и бургеры, замороженные пиццы и полуфабрикаты, а также локшины. Такие продукты часто подаются как быстрая и удобная пища, хотя содержат высокие дозы скрытых трансжиров, соли и стабилизаторов.

Кардиологи предупреждают о привычном продукте, который годами считали безопасным

Этот популярный перекус медленно вредит сердцу – его едят почти все.

Основная проблема заключается не в разовом употреблении, а в системности. Даже в небольших порциях эти перекусы — включая, на первый взгляд, "безвредные" сырные палочки, крекеры или готовые сэндвичи из холодильников супермаркетов — могут провоцировать повышение уровня "плохого" холестерина, задержку жидкости в организме и постепенное возрастание артериального давления. Со временем это создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Особую опасность представляет сочетание такого питания с малоподвижным образом жизни и постоянными стрессами. В этом случае отрицательный эффект накапливается годами и может проявиться уже в среднем возрасте посредством сердечных нарушений, аритмии или хронической усталости.

Специалисты отмечают: проблема не только в составе продуктов, но и в том, что их часто воспринимают как "безобидный перекус", не считая суточную норму соли и жиров. Именно поэтому контроль частоты потребления таких блюд и замена их на более простые альтернативы – например, фрукты, орехи или домашние перекусы – может существенно снизить риски для сердца и сосудов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что регулярное потребление воды помогает лучше усваивать питательные вещества, поддерживает здоровье слизистой кишечника.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости