Їжте це щодня — і ризик тромбів падає: простий фрукт, який вже є на вашій кухні

Вчені назвали доступний продукт, що може знизити ризик інсульту на 21% — і це не “суперфуд із реклами”.

24 квітня 2026, 16:11
Проніна Анна

Звичайний банан, який є майже в кожному домі, може суттєво впливати на здоров’я судин і навіть знижувати ризик тромбів.

Який фрукт знижує ризик утворення тромбів на 21%

Дослідження європейських науковців показало, що достатнє споживання калію напряму пов’язане зі зниженням ризику інсульту приблизно на 21%. І саме банани — один із найпростіших способів отримати цю норму.

Як саме банан працює

Головний “герой” тут — калій. Це ключовий електроліт, який:

– регулює артеріальний тиск

– підтримує роботу серцевого м’яза

– впливає на баланс рідини в організмі

– допомагає судинам залишатися еластичними

Коли в організмі достатньо калію, знижується навантаження на серце і зменшується ризик утворення тромбів.

Один середній банан містить близько 400–500 мг калію. Для порівняння: добова потреба — приблизно 1600–3500 мг залежно від віку та стану здоров’я.

Як саме знижується ризик

Механізм не магічний, але ефективний:

– калій “балансує” натрій, який підвищує тиск

– стабілізується кровообіг

– зменшується ймовірність згущення крові

– покращується робота судин

У результаті — нижчий ризик тромбів, інсульту та серцево-судинних ускладнень.

Не лише банани: що ще працює

Фахівці підкреслюють — важлива не одна “чарівна їжа”, а система харчування.

До продуктів із високим вмістом калію також належать:

– шпинат

– сочевиця

– горіхи

– риба

Але банани — найзручніший варіант: їх не потрібно готувати, вони доступні цілий рік і швидко дають енергію.

Чому всі постійно втомлені — і тут знову винні мінерали

Цікаво, що дефіцит калію також може пояснювати:

– постійну втому

– слабкість

– проблеми з концентрацією

– судоми

Тобто банани працюють не лише “на серце”, а й на загальний тонус організму.

Важливе застереження

Попри користь, банани — не універсальний засіб для всіх.

Їх варто обмежити або контролювати вживання:

– людям із цукровим діабетом

– при порушеннях обміну глюкози

– при надлишковій вазі (через калорійність)

 головне — жоден продукт не замінює повноцінне лікування.

Висновок, який всі ігнорують

Проблема не в тому, що “немає суперфудів”, а в тому, що ми ігноруємо прості речі.

Банан — це не екзотика і не тренд. Це базовий продукт, який може реально впливати на здоров’я, якщо зробити його частиною щоденного раціону.

Іноді найефективніші рішення — буквально лежать у вас на кухні.

Читайте також в "Коментарях", що навіть короткочасна відмова від кави може помітно вплинути на психоемоційний стан і когнітивні функції людини.



