logo

BTC/USD

77717

ETH/USD

2320.48

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг ЗОЖ Ешьте это каждый день — и риск тромбов падает: простой фрукт, который уже есть на вашей кухне
commentss НОВОСТИ Все новости

Ешьте это каждый день — и риск тромбов падает: простой фрукт, который уже есть на вашей кухне

Ученые назвали доступный продукт, что может снизить риск инсульта на 21% — и это не суперфуд из рекламы.

24 апреля 2026, 16:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Обычный банан, который есть почти в каждом доме, может оказывать существенное влияние на здоровье сосудов и даже снижать риск тромбов.

Ешьте это каждый день — и риск тромбов падает: простой фрукт, который уже есть на вашей кухне

Какой фрукт снижает риск образования тромбов на 21%

Исследование европейских ученых показало, что достаточное потребление калия напрямую связано со снижением риска инсульта примерно на 21%. И именно бананы – один из самых простых способов получить эту норму.

Как именно банан работает

Главный "герой" здесь – калий. Это ключевой электролит, который:

– регулирует артериальное давление

– поддерживает работу сердечной мышцы

– влияет на баланс жидкости в организме

– помогает сосудам оставаться эластичными

Когда в организме достаточно калия, снижается нагрузка на сердце и уменьшается риск образования тромбов.

Один средний банан содержит около 400–500 мг калия. Для сравнения: суточная потребность — около 1600–3500 мг в зависимости от возраста и состояния здоровья.

Как снижается риск

Механизм не магичен, но эффективен:

– калий “балансирует” натрий, повышающий давление

– стабилизируется кровообращение

– уменьшается вероятность сгущения крови

– улучшается работа сосудов

В результате – низший риск тромбов, инсульта и сердечно-сосудистых осложнений.

Не только бананы: что еще работает

Специалисты подчеркивают — важна не одна "волшебная еда", а система питания.

К продуктам с высоким содержанием калия также относятся:

– шпинат

– чечевица

– орехи

– рыба

Но бананы – самый удобный вариант: их не нужно готовить, они доступны круглый год и быстро дают энергию.

Почему все постоянно устали — и тут снова виноваты минералы

Интересно, что дефицит калия также может объясняться:

– постоянная усталость

– слабость

– проблемы с концентрацией

– судороги

То есть бананы работают не только на сердце, но и на общий тонус организма.

Важная оговорка

Несмотря на пользу, бананы – не универсальное средство для всех.

Их следует ограничить или контролировать употребление:

– людям с сахарным диабетом

– при нарушениях обмена глюкозы

– при избыточном весе (из-за калорийности)

главное – ни один продукт не заменяет полноценное лечение.

Вывод, который все игнорируют

Проблема не в том, что нет суперфудов, а в том, что мы игнорируем простые вещи.

Банан – это не экзотика и не тренд. Это базовый продукт, который может влиять на здоровье, если сделать его частью ежедневного рациона.

Иногда самые эффективные решения – буквально лежат у вас на кухне.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости