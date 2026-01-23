Їдять щодня і доживають до 100 років: японський салат, який називають «їжею довгожителів»

У світі, де пігулки "від усього" коштують дедалі дорожче, японці традиційно покладаються на їжу. Один із продуктів, який регулярно з’являється на столах мешканців ЯПОНІЇ, зокрема регіонів із найбільшою кількістю довгожителів, – салат чука з водоростей вакаме. Його вважають не просто закускою, а щоденним інструментом підтримки здоров’я.

Чука – секрет довгого життя з Японії: що ховають у водоростях вакаме і чому лікарі радять додати їх у раціон вже зараз

Вакаме – це їстівні морські водорості, багаті на мікроелементи, яких критично бракує сучасній людині. Насамперед ідеться про йод. Саме він забезпечує нормальну роботу щитоподібної залози, яка керує обміном речовин, рівнем енергії та навіть настроєм. У країнах, де морепродукти споживають регулярно, проблеми з гормональним балансом трапляються значно рідше.

Ще одна причина популярності чуки – потужна антиоксидантна дія. Вітаміни A, C, E та K допомагають організму боротися з хронічним стресом, уповільнюють процеси старіння клітин і підтримують імунну систему в періоди сезонних захворювань. Саме тому японці часто вживають цей салат у холодну пору року.

Водорості також працюють як природний "детокс". Завдяки високому вмісту клітковини вони стимулюють травлення, сприяють м’якому очищенню кишківника та допомагають виводити токсини, які накопичуються через оброблену їжу та малорухливий спосіб життя.

Для серця та судин чука цінна завдяки Омега-3 жирним кислотам. Вони допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину, покращують кровообіг і зменшують ризики серцево-судинних захворювань. Недарма в країнах АЗІЇ інфаркти та інсульти трапляються рідше, ніж у ЄВРОПІ чи США.

Окрему увагу лікарі звертають на вплив вакаме на шкіру та кістки. У складі водоростей є кальцій, магній та природні сполуки, що беруть участь у синтезі колагену. Регулярне вживання може позитивно впливати на стан суглобів, щільність кісткової тканини та еластичність шкіри.

Втім, фахівці застерігають: магазинний салат чука часто містить підвищену кількість натрію через соєвий соус і маринади. Людям із гіпертонією, захворюваннями нирок або серцевими проблемами радять вживати його помірно та уважно читати склад.

Попри це, дієтологи сходяться на думці: у невеликих порціях чука може стати простим і доступним способом додати до раціону те, чого бракує більшості українців – морські мікроелементи, клітковину та природні антиоксиданти. Саме з таких дрібниць, кажуть японські довгожителі, і складається довге життя.

