Едят каждый день и доживают до 100 лет: японский салат, который называют «едой долгожителей»

В мире, где таблетки от всего стоят все дороже, японцы традиционно полагаются на еду. Один из продуктов, регулярно появляющихся на столах жителей ЯПОНИИ, в частности регионов с наибольшим количеством долгожителей, – салат чука из водорослей вакаме. Его считают не просто закуской, а ежедневным инструментом поддержания здоровья.

Чука – секрет долгой жизни из Японии: что прячут в водорослях вакаме и почему врачи советуют добавить их в рацион уже сейчас

Вакаме – это съедобные морские водоросли , богатые микроэлементами, которых критически не хватает современному человеку. В первую очередь речь идет о йоде. Именно он обеспечивает нормальную работу щитовидной железы , управляющей обменом веществ, уровнем энергии и даже настроением. В странах, где морепродукты потребляют регулярно, проблемы с гормональным балансом встречаются значительно реже.

Еще одна причина популярности чуки – мощное антиоксидантное действие. Витамины A, C, E и K помогают организму бороться с хроническим стрессом, замедляют процессы старения клеток и поддерживают иммунную систему в периоды сезонных заболеваний. Именно поэтому японцы часто употребляют этот салат в холодное время года.

Водоросли также работают как естественный "детокс" . Благодаря высокому содержанию клетчатки они стимулируют пищеварение, способствуют мягкой очистке кишечника и помогают выводить токсины, которые накапливаются через обработанную пищу и малоподвижный образ жизни.

Для сердца и сосудов чука ценна благодаря Омега-3 жирным кислотам. Они помогают снижать уровень "плохого" холестерина, улучшают кровообращение и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Недаром в странах АЗИИ инфаркты и инсульты встречаются реже, чем в Европе или США.

Отдельное внимание врачи обращают на влияние вакаме на кожу и кости. В составе водорослей есть кальций, магний и природные соединения, участвующие в синтезе коллагена. Регулярное употребление может оказывать положительное влияние на состояние суставов, плотность костной ткани и эластичность кожи.

Впрочем, специалисты предостерегают: магазинный салат чука часто содержит повышенное количество натрия из-за соевого соуса и маринадов. Людям с гипертонией, заболеваниями почек или сердечными проблемами советуют употреблять умеренно и внимательно читать состав.

Несмотря на это, диетологи сходятся во мнении: в небольших порциях чука может стать простым и доступным способом добавить в рацион то, чего не хватает большинству украинцев – морские микроэлементы, клетчатку и природные антиоксиданты. Именно из таких мелочей, говорят японские долгожители, и складывается долгая жизнь.

