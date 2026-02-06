Цю рибу називають “їжею для мозку”: вона може сповільнити старіння та захистити від деменції

Коли в організмі накопичуються продукти хронічного запалення, першими страждають нервова система та мозок. Це проявляється погіршенням настрою, підвищеною тривожністю, депресивними станами, а з віком — і серйознішими когнітивними порушеннями.

Один продукт у раціоні — і мозок старіє повільніше: що радять вчені

Саме тому фахівці радять звернути особливу увагу на жирну морську рибу, яку все частіше називають одним із ключових продуктів для збереження здоров’я мозку.

Головна цінність такого продукту — Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які безпосередньо впливають на роботу нервових клітин. За рекомендаціями спеціалістів, організму необхідно близько 1,5 грама Омега-3 щодня, але з більшості звичних продуктів отримати таку кількість майже неможливо.

Саме тому лікарі радять включати в раціон одну порцію жирної морської риби щонайменше 2–3 рази на тиждень. Йдеться насамперед про лосося, скумбрію, оселедець, сардини та інші види океанічної риби.

Цікаво, що численні наукові дослідження показують: люди, які регулярно вживають жирну морську рибу, значно рідше стикаються з наслідками запалення мозку, зокрема зі зниженням пам’яті та деменцією альцгеймерівського типу.

Крім того, Омега-3 позитивно впливають на емоційний стан, допомагають стабілізувати настрій та знижують ризик тривалих депресивних розладів. Саме тому цей продукт часто рекомендують не лише людям похилого віку, а й тим, хто постійно перебуває в стані стресу.

Фахівці наголошують: регулярне вживання жирної морської риби — це проста, доступна і природна інвестиція у здоров’я мозку, яка може дати відчутний ефект уже через кілька місяців.

