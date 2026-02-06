Эту рыбу называют пищей для мозга: она может замедлить старение и защитить от деменции.

Когда в организме скапливаются продукты хронического воспаления , первыми страдают нервная система и мозг. Это проявляется ухудшением настроения, повышенной тревожностью, депрессивными состояниями , а с возрастом – и более серьезными когнитивными нарушениями.

Один продукт в рационе – и мозг стареет медленнее: что советуют ученые

Поэтому специалисты советуют обратить особое внимание на жирную морскую рыбу , которую все чаще называют одним из ключевых продуктов для сохранения здоровья мозга.

Главная ценность такого продукта – Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты , непосредственно влияющие на работу нервных клеток. По рекомендациям специалистов, организму необходимо около 1,5 г Омега-3 ежедневно , но из большинства привычных продуктов получить такое количество почти невозможно.

Именно поэтому врачи советуют включать в рацион одну порцию жирной морской рыбы не менее 2–3 раз в неделю . Речь идет прежде всего о лососях, скумбрии, сельди, сардинах и других видах океанической рыбы.

Интересно, что многочисленные научные исследования показывают: люди, регулярно употребляющие жирную морскую рыбу, значительно реже сталкиваются с последствиями воспаления мозга , в частности со снижением памяти и деменцией альцгеймеровского типа .

Кроме того, Омега-3 положительно влияют на эмоциональное состояние , помогают стабилизировать настроение и снижают риск длительных депрессивных расстройств. Именно поэтому этот продукт часто рекомендуют не только пожилым людям, но и тем, кто постоянно находится в состоянии стресса.

Специалисты отмечают: регулярное употребление жирной морской рыбы – это простая, доступная и естественная инвестиция в здоровье мозга , которая может дать ощутимый эффект уже через несколько месяцев.

Читайте также в комментариях, что врачи назвали ранние симптомы деменции, которые люди часто игнорируют.