Силові тренування є ключовими для збереження здоров’я, привабливості та витривалості в літньому віці. Про це пише Der Spiegel із посиланням на професора спортивної біології Технічного університету Мюнхена Хеннінга Вакерхаге.

Силові тренування у старшому віці

За його словами, з віком людина втрачає м’язову масу, що призводить до сутулості, сповільнення рухів і підвищеного ризику падінь. Регулярні тренування допомагають запобігти цим проблемам, адже вони підтримують не лише силу м’язів, а й міцність кісток — особливо важливу для жінок у період менопаузи.

Крім того, силові вправи сприяють зменшенню жирової тканини, бо м’язи починають споживати більше енергії. Це допомагає контролювати вагу, знижує ризик ожиріння та діабету. Вакерхаге зазначає, що справжній показник здоров’я — не маса тіла, а її склад, тобто співвідношення м’язів і жиру.

Професор наголошує, що навіть у похилому віці можна досягти відчутного прогресу — вже після кількох тренувань сила зростає, а тіло демонструє здатність до відновлення. Для початку достатньо простих вправ із власною вагою: присідань, віджимань чи занять із еспандером.

На його думку, звичку до фізичних навантажень потрібно виховувати ще в молодості — так само, як звичку чистити зуби. Це не завжди приносить задоволення, але дає стабільний результат і забезпечує здорове довголіття.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Болгарія може зіткнутися з паливною кризою через майбутні санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснефть", які набудуть чинності 21 листопада. Про це повідомляє Reuters.