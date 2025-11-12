Силовые тренировки являются ключевыми для сохранения здоровья, привлекательности и выносливости в пожилом возрасте. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на профессора спортивной биологии Технического университета Мюнхена Хеннинга Вакерхаге.

Силовые тренировки для возрастных людей

По его словам, с возрастом человек теряет мышечную массу, что приводит к сутулости, замедлению движений и повышенному риску падений. Регулярные тренировки помогают предотвратить эти проблемы, ведь они поддерживают не только силу мышц, но и прочность костей — особенно важную для женщин в период менопаузы.

Кроме того, силовые упражнения способствуют уменьшению жировой ткани, потому что мышцы начинают потреблять больше энергии. Это помогает контролировать вес, снижает риск ожирения и диабета. Вакерхаге отмечает, что истинный показатель здоровья – не масса тела, а ее состав, то есть соотношение мышц и жира.

Профессор отмечает, что даже в преклонном возрасте можно добиться ощутимого прогресса — уже после нескольких тренировок сила растет, а тело демонстрирует способность к восстановлению. Для начала достаточно простых упражнений с собственным весом: приседаний, отжиманий или занятий с эспандером.

По его мнению, привычку к физическим нагрузкам нужно воспитывать еще в молодости – так же, как привычку чистить зубы. Это не всегда доставляет удовольствие, но дает стабильный результат и обеспечивает здоровое долголетие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Болгария может столкнуться с топливным кризисом из-за будущих санкций США против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", которые вступят в силу 21 ноября. Об этом сообщает Reuters.