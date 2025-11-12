logo

BTC/USD

102713

ETH/USD

3420.18

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг ЗОЖ Почему без силовых тренировок не обойтись после 40
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему без силовых тренировок не обойтись после 40

Силовые тренировки необходимы в любом возрасте – они помогают сохранить мышцы, кости и энергию, предотвращая старение организма

12 ноября 2025, 00:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Силовые тренировки являются ключевыми для сохранения здоровья, привлекательности и выносливости в пожилом возрасте. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на профессора спортивной биологии Технического университета Мюнхена Хеннинга Вакерхаге.

Почему без силовых тренировок не обойтись после 40

Силовые тренировки для возрастных людей

По его словам, с возрастом человек теряет мышечную массу, что приводит к сутулости, замедлению движений и повышенному риску падений. Регулярные тренировки помогают предотвратить эти проблемы, ведь они поддерживают не только силу мышц, но и прочность костей — особенно важную для женщин в период менопаузы.

Кроме того, силовые упражнения способствуют уменьшению жировой ткани, потому что мышцы начинают потреблять больше энергии. Это помогает контролировать вес, снижает риск ожирения и диабета. Вакерхаге отмечает, что истинный показатель здоровья – не масса тела, а ее состав, то есть соотношение мышц и жира.

Профессор отмечает, что даже в преклонном возрасте можно добиться ощутимого прогресса — уже после нескольких тренировок сила растет, а тело демонстрирует способность к восстановлению. Для начала достаточно простых упражнений с собственным весом: приседаний, отжиманий или занятий с эспандером.

По его мнению, привычку к физическим нагрузкам нужно воспитывать еще в молодости – так же, как привычку чистить зубы. Это не всегда доставляет удовольствие, но дает стабильный результат и обеспечивает здоровое долголетие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Болгария может столкнуться с топливным кризисом из-за будущих санкций США против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", которые вступят в силу 21 ноября. Об этом сообщает Reuters.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/fitness/krafttraining-warum-es-fuer-aeltere-unverzichtbar-ist-a-88b58f11-e940-4e98-8acc-5f6743992814
Теги:

Новости

Все новости