Чи існують продукти, від яких худнуть: що кажуть вчені про “негативні калорії”

Ідея про те, що існують продукти, які “спалюють більше калорій, ніж дають”, давно стала популярною серед тих, хто хоче швидко схуднути. Однак наука має значно більш прагматичне пояснення.

Ви дарма вірили в це роками: “негативна калорійність” виявилась міфом

Як передають "Коментарі", дослідження показують: так звана “негативна калорійність” – це скоріше міф, ніж реальність.

Що таке “негативна калорійність”

Йдеться про продукти, які нібито змушують організм витрачати більше енергії на перетравлення, ніж вони містять самі.

Найчастіше до них відносять:

– селеру

– огірки

– капусту

– листову зелень

Саме ці продукти часто називають “чарівними” для схуднення.

Що показали дослідження

Американські вчені перевірили цю теорію на практиці. Учасники експерименту їли селеру, а дослідники вимірювали, скільки енергії організм витрачає на її засвоєння.

Результат:

організм дійсно витрачає багато енергії – приблизно 80–90% калорій, отриманих із селери.

Але навіть у цьому випадку частина енергії все одно залишається.

Тобто “мінусу” не виникає.

Чому це неможливо

З точки зору біології, організм не може працювати “в збиток”.

Якби їжа забирала більше енергії, ніж давала, людина просто не змогла б вижити.

Саме тому концепція “негативної калорійності” суперечить базовим законам фізіології.

Що насправді витрачає калорії

Існує так званий термічний ефект їжі – енергія, яку організм витрачає на перетравлення.

Найбільше калорій потребує:

– білок – до 20–30%

– вуглеводи – 5–10%

– жири – мінімально

Але навіть у найкращому випадку це не створює дефіциту.

Психологічна пастка

Одна з причин популярності цього міфу – так званий “ефект компенсації”.

Люди схильні думати, що якщо додати щось “корисне” до калорійної їжі, вона стає менш шкідливою.

Наприклад, бургер із листям салату сприймається як “легший”, хоча його калорійність майже не змінюється.

Що реально працює

Найбільше калорій витрачається не під час тренувань, а у повсякденному житті.

Звичайна активність – ходьба, рух, побутові справи – часто дає більший ефект, ніж здається.

Попри популярність “чарівних продуктів”, наука наголошує: схуднення – це завжди баланс між спожитою та витраченою енергією.

І жоден окремий продукт не здатен обійти цей принцип.

