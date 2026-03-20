Существуют ли продукты, от которых худеют: что говорят ученые о "негативных калориях"

Идея о том, что существуют продукты, которые сжигают больше калорий, чем дают, давно стала популярной среди тех, кто хочет быстро похудеть. Однако наука имеет гораздо более прагматичное объяснение.

Вы зря верили в это годами: "отрицательная калорийность" оказалась мифом

Как передают " Комментарии ", исследования показывают: так называемая "отрицательная калорийность" — это скорее миф, чем реальность.

Что такое "отрицательная калорийность"

Речь идет о продуктах, которые якобы вынуждают организм тратить больше энергии на переваривание, чем они содержат сами.

Чаще всего к ним относятся:

– сельдерей

– огурцы

– капусту

– листовую зелень

Именно эти продукты часто называют "волшебными" для похудения.

Что показали исследования

Американские учёные проверили эту теорию на практике. Участники эксперимента ели сельдерей, а исследователи измеряли, сколько энергии организм тратит на ее усвоение.

Результат:

организм действительно тратит много энергии – примерно 80–90% калорий, полученных из сельдерея.

Но даже в этом случае часть энергии все равно остается.

То есть "минус" не возникает.

Почему это невозможно

С точки зрения биологии, организм не может работать "в ущерб".

Если бы еда забирала больше энергии, чем давала, человек просто не смог бы выжить.

Именно поэтому концепция "негативной калорийности" противоречит базовым законам физиологии.

Что на самом деле тратит калории

Существует так называемый термический эффект пищи – энергия, которую организм тратит на переваривание.

Больше калорий требует:

– белок – до 20–30%

– углеводы – 5–10%

– жиры – минимально

Но даже в самом лучшем случае это не создает дефицита.

Психологическая ловушка

Одна из причин популярности этого мифа – так называемый эффект компенсации.

Люди склонны думать, что если добавить что-нибудь "полезное" в калорийную пищу, она становится менее вредной.

К примеру, бургер с листьями салата воспринимается как “легче”, хотя его калорийность почти не меняется.

Что реально работает

Больше калорий тратится не во время тренировок, а в повседневной жизни.

Обычная активность – ходьба, движение, бытовые дела – часто дает больший эффект, чем кажется.

Несмотря на популярность "волшебных продуктов", наука отмечает: похудение — это всегда баланс между потребленной и затраченной энергией.

И ни один отдельный продукт не способен обойти этот принцип.

