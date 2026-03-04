«Чарівні» добавки не працюють: фітнес-експерт розповів про темний бік популярного ЗОЖ

Професійний тренер, фітнес-експерт та нутриціолог Віктор Мандзяк звернув увагу на проблему масового захоплення харчовими добавками. У своєму дописі у Facebook він пояснив, що багато популярних продуктів для "здорового способу життя" насправді не здатні замінити базові принципи турботи про організм.

Фітнес-експерт Віктор Мандзяк пояснив, чому харчові добавки не замінять здоровий спосіб життя

За словами фахівця, основою здорового способу життя залишаються чотири ключові складові: збалансоване харчування, регулярна фізична активність, повноцінний сон та ефективний контроль стресу. Саме ці фактори, на його думку, мають найбільший вплив на фізичне та психологічне самопочуття людини.

Мандзяк наголошує, що дотримання цих принципів потребує зусиль і дисципліни. Однак багато людей прагнуть знайти простіші рішення. Саме тому на ринку активно популяризуються різноманітні "чарівні" засоби — від ягід годжі та насіння чіа до численних добавок для імунітету, схуднення чи покращення стану шкіри.

На думку експерта, індустрія харчових добавок часто використовує бажання людей отримати швидкий результат без реальних змін у способі життя. У результаті формується переконання, що достатньо приймати певні таблетки чи порошки, аби компенсувати нестачу фізичної активності або неправильне харчування.

Фітнес-експерт також навів результати наукового дослідження, яке демонструє психологічний ефект від використання таких продуктів. У рамках експерименту учасників поділили на дві групи. Обом групам дали однакову таблетку-плацебо, але лише одній з них повідомили, що це звичайна "пустишка". Іншій групі сказали, що це ефективна харчова добавка для покращення здоров’я.

Результати виявилися несподіваними. Люди, які вірили, що приймають корисну добавку, почали менше займатися фізичною активністю, частіше обирали калорійну їжу та загалом демонстрували менш здорову поведінку. Іншими словами, сама ідея "чарівної таблетки" створювала ілюзію захисту та знижувала мотивацію дбати про себе.

Такий ефект науковці називають психологічною компенсацією: коли людина вважає, що вже зробила щось корисне для здоров’я, вона дозволяє собі інші, менш корисні дії. Саме тому, за словами Мандзяка, жодні добавки чи популярні ритуали не здатні замінити базові принципи здорового способу життя.

Фахівець підкреслює, що харчові добавки можуть мати певне допоміжне значення у конкретних випадках, але вони не є універсальним рішенням. Натомість ключем до гарного самопочуття залишаються регулярний рух, збалансоване харчування, якісний сон і здатність контролювати стрес.

Читайте також в "Коментарях", як покращити роботу кишківника.