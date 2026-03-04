«Волшебные» добавки не работают: фитнес-эксперт рассказал о темной стороне популярного ЗОЖ

Профессиональный тренер, фитнес-эксперт и нутрициолог Виктор Мандзяк обратил внимание на проблему массового увлечения пищевыми добавками. В своем сообщении в Facebook он пояснил , что многие популярные продукты для "здорового образа жизни" на самом деле не способны заменить базовые принципы заботы об организме.

По словам специалиста, основой здорового образа жизни остаются четыре ключевых составляющих: сбалансированное питание, регулярная физическая активность, полноценный сон и эффективный контроль стресса . Именно эти факторы, по его мнению, оказывают наибольшее влияние на физическое и психологическое самочувствие человека.

Мандзяк отмечает, что соблюдение этих принципов требует усилий и дисциплины. Однако многие стремятся найти более простые решения. Именно поэтому на рынке активно популяризируются разнообразные "волшебные" средства – от ягод годжи и семян чиа до многочисленных добавок для иммунитета, похудения или улучшения состояния кожи.

По мнению эксперта, индустрия пищевых добавок часто использует желание людей получить быстрый результат без реальных изменений в образе жизни . В результате формируется убеждение, что достаточно принимать определенные таблетки или порошки, чтобы компенсировать недостаток физической активности или неправильное питание.

Фитнес-эксперт также привел результаты научного исследования, демонстрирующего психологический эффект от использования таких продуктов. В рамках эксперимента участников разделили на две группы. Обеим группам дали одинаковую таблетку-плацебо, но только одной из них сообщили, что это обычная "пустышка". Другой группе сказали, что это эффективная пищевая добавка для улучшения здоровья.

Результаты оказались неожиданными. Люди, которые верили, что принимают полезную добавку, стали меньше заниматься физической активностью, чаще выбирали калорийную пищу и демонстрировали менее здоровое поведение . Другими словами, сама идея "волшебной таблетки" создавала иллюзию защиты и снижала мотивацию заботиться о себе.

Такой эффект ученые называют психологической компенсацией: когда человек считает, что уже совершил что-то полезное для здоровья, он позволяет себе другие, менее полезные действия. Именно поэтому, по словам Мандзяка, никакие добавки или популярные ритуалы не способны заменить базовые принципы здорового образа жизни .

Специалист подчеркивает, что пищевые добавки могут иметь определенное вспомогательное значение в конкретных случаях, но они не являются универсальным решением. В то же время ключом к хорошему самочувствию остаются регулярное движение, сбалансированное питание, качественный сон и способность контролировать стресс.

