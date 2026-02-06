«Це не “масляна”»: українцям пояснили, як насправді називається свято перед постом і чому Росія тут ні до чого

Щороку наприкінці зими в Україні спалахує одна й та сама дискусія: як правильно називати свято перед Великим постом — Масниця, Колодій чи "масляна"? Відповідь етнографів і істориків однозначна: українці ніколи не святкували російську "масляну", а мають власну, глибоко вкорінену традицію з унікальними обрядами та символами.

Масниця, Колодій чи Сиропуст — правда про українське свято, яке роками плутали з російським

У 2026 році Масниця в Україні припадає на період із 16 по 22 лютого, після чого починається 48-денний Великий піст до Великодня. Це свято існувало на українських землях ще задовго до християнства і було частиною аграрного календаря — моментом переходу від зими до весни.

На відміну від російської традиції, де ключовими елементами стали млинці та спалення опудала, українська Масниця — це передусім культ родини, громади та щедрого столу. Головною стравою були вареники з сиром, які подавали зі сметаною, маслом або підсмаженою цибулею. Недарма в народі казали: "На Масницю й турок вареники їсть".

Свято складалося з кількох етапів. Перший тиждень називали Всеїдним — м’ясо дозволялося щодня. Другий — Переступний або Рябий, коли м’ясо їли не щодня. А кульмінацією був Сиропусний тиждень, під час якого м’ясо майже не вживали, натомість столи ломилися від молочних страв, яєшні, налисників, риби та домашніх наливок.

Окрема й абсолютно унікальна українська традиція — обряд Колодія, який не має прямих аналогів у Росії. Упродовж тижня заміжні жінки жартівливо "народжували", "лікували" та "ховали" колодку — дерев’яне поліно, що символізувало завершення старого життєвого циклу. Інша частина обряду — прив’язування колодки до ноги неодруженим чоловікам, які "засиділися" без весілля. Відкупитися можна було могоричем і обіцянкою одружитися.

Важливим елементом Масниці є і Прощена неділя, коли люди просили вибачення один в одного перед постом. Цей звичай прийшов із християнської монастирської традиції, але органічно поєднався з народними уявленнями.

У Західній Україні Масниця частково поєдналася з європейськими звичаями — зокрема Жирним четвергом, поширеним у Польщі. Тут готували пампухи, вергуни та ситні страви на молоці й яйцях.

Таким чином, українська Масниця — це не калька і не запозичення, а самобутнє свято з власною логікою, кухнею та обрядовістю. Саме тому фахівці наголошують: говорити варто "Масниця" або "Колодій", а не використовувати нав’язану російську назву.

