«Это не масляная»: украинцам объяснили, как на самом деле называется праздник перед постом и почему Россия здесь ни при чем

Каждый год в конце зимы в Украине вспыхивает одна и та же дискуссия: как правильно называть праздник перед Великим постом — Масница, Колодий или "масляная"? Ответ этнографов и историков однозначен: украинцы никогда не праздновали русскую "масляную" , а имеют собственную, глубоко укоренившуюся традицию с уникальными обрядами и символами.

Масленица, Колодий или Сиропуст — правда об украинском празднике, который годами путали с русским

В 2026 году Масница в Украине приходится на период с 16 по 22 февраля , после чего начинается 48-дневный Великий пост к Пасхе. Этот праздник существовал на украинских землях еще задолго до христианства и был частью аграрного календаря моментом перехода от зимы к весне.

В отличие от российской традиции, где ключевыми элементами стали блины и сожжение чучела, украинская Масница — это, прежде всего, культ семьи, общины и щедрого стола . Главным блюдом были вареники с сыром , которые подавали со сметаной, маслом или поджаренным луком. Недаром в народе говорили: "На Масницу и турок вареники ест" .

Праздник состоял из нескольких этапов. Первую неделю называли Всеядной – мясо разрешалось каждый день. Второй – Переступный или Рябый , когда мясо ели не каждый день. А кульминацией была Сиропусная неделя , во время которой мясо почти не употребляли, а столы ломились от молочных блюд, яичницы, блинчиков, рыбы и домашних наливок.

Отдельная и абсолютно уникальная украинская традиция — обряд Колодия , не имеющий прямых аналогов в России. В течение недели замужние женщины шутливо "рождали", "лечили" и "хоронили" колодку — деревянное полено, что символизировало завершение старого жизненного цикла. Другая часть обряда — привязывание колодки к ноге холостякам , которые "засиделись" без свадьбы. Откупиться можно было могоричем и обещанием жениться.

Важным элементом Масницы является и Прощенное воскресенье , когда люди просили прощения друг у друга перед постом. Этот обычай пришел из христианской монастырской традиции, но органично смешался с народными представлениями.

В Западной Украине Масница частично сочеталась с европейскими обычаями — в частности, Жирным четвергом , распространенным в Польше. Здесь готовили пышки, вергуны и сытные блюда на молоке и яйцах.

Таким образом, украинская Масница — это не калька и не заимствование , а самобытный праздник с собственной логикой, кухней и обрядностью. Именно поэтому специалисты подчеркивают: говорить стоит "Масница" или "Колодий" , а не использовать навязанное русское название.

