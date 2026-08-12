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Звезда шпионского хита станет новым Джеймсом Бондом: известный ведущий раскрыл главную интригу кино

Британский телеведущий Ричард Осман случайно выдал имя актера, якобы уже утвержденного на роль 007. Им оказался шотландец Джек Лауден.

12 августа 2026, 22:01
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Сергій Кречмаровський

Тайна, которую продюсеры франшизы о Джеймсе Бонде хранили сильнее государственных секретов Великобритании, кажется, наконец-то пролилась в свет. Пока фанаты спорили, кто заменит Дэниела Крейга, известный британский телеведущий и писатель Ричард Осман обронил фразу, мгновенно взорвавшую киномир.

Звезда шпионского хита станет новым Джеймсом Бондом: известный ведущий раскрыл главную интригу кино

Актёр Джек Лауден / Фото: Wikimedia Commons / Flickr (Ibsan73)

Во время записи популярного подкаста The Rest Is Entertainment Осман совершенно спокойно и без колебаний назвал имя нового агента 007. По его словам, заветный смокинг уже примерил 36-летний шотландский актер Джек Лауден.

Неосторожная оговорка или случайная утечка?

  • Возбудившее Голливуд заявление: обсуждая будущее супершпиона, Осман уверенно сообщил, что выбор продюсеров уже сделан, а Лауден — это абсолютно феноменальный кастинг.

  • Шпионский бэкграунд: для поклонников качественных триллеров это имя не ново. Джек Лауден прекрасно знаком зрителям по роли оперативника Ривера Картрайта в хитовом сериале "Медленные лошади" (Slow Horses), а также по фильму "Дюнкерк".

  • Загадочная реакция: когда соведущая подкаста Марина Хайд прямо спросила, это его частное предположение или реальная утечка из-за кулис, Осман лишь загадочно улыбнулся и повторил, что актер идеально подходит на роль.

  • Гробовая тишина продюсеров: создатели бондианы — Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон — пока хранят молчание. Однако отсутствие мгновенного опровержения только подогревает слухи.

Долгое время главными фаворитами считались Аарон Тейлор-Джонсон, Пол Мескал и Тео Джеймс. Однако если инсайд Османа подтвердится, Голливуд ждет новый, гораздо более темный и психологический Джеймс Бонд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как легендарный Aston Martin превратил Джеймса Бонда в икону кинематографа.




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Источник: https://www.euronews.com/culture/2026/08/12/jack-lowden-for-james-bond-did-british-tv-presenter-and-author-richard-osman-leak-identity
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