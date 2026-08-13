Жорстокий монстр чи жертва? Справжня історія культового Рембо, яку переписали для кіно

Застереження: матеріал містить детальні спойлери до сюжету та фіналу книги та фільму "Перша кров".

Сильвестр Сталлоне в ролі Джона Рембо / Фото: Yoni S.Hamenahem / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Для мільйонів глядачів Джон Рембо — це мовчазний, надламаний війною ветеран В'єтнаму, який лише захищається від поліції. Проте в оригінальному романі Девіда Моррелла 1972 року цей герой був набагато темнішим, психологічно зламаним та жорстокішим.

Машина для вбивств замість жертви: у фільмі Рембо не вбиває жодного копа напряму: єдиний загиблий переслідувач випадає з гелікоптера через власну необережність. У романі ж Рембо діє за законами джунглів і здійснює численні вбивства — на його рахунку десятки вбитих людей.

Шериф Тізл — не просто лиходій: у кіно Тізл змальований негативно, а його військове минуле лише побіжно згадується через нагороди в кабінеті. У книзі ж він — ветеран Корейської війни та володар Хреста за видатні заслуги. Автор навмисно показав це як конфлікт двох поколінь скалічених війною ветеранів.

Таємниця імені: у романі ім'я героя взагалі не називають — він просто Рембо. Ім'я "Джон" йому дали вже під час роботи над фільмом.

Роль полковника Траутмана: у стрічці Траутман намагається врятувати Рембо як батьківська фігура. У романі він набагато менш сентиментальний і прибуває як військовий фахівець, щоб допомогти зупинити злочинця.

Безжальний фінал: у кінці фільму виснажений Рембо ридає та здається поліції. Проте в романі Рембо гине: після тяжкого поранення полковник Траутман смертельно стріляє в нього з дробовика, щоб припинити кровопролиття. За словами автора Девіда Моррелла, після вкрай негативної реакції тестової аудиторії творці фільму перезняли фінал і зберегли герою життя.

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