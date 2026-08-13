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Жестокий монстр или жертва? Настоящая история культового Рэмбо, переписанная для кино

Экранизация с Сильвестром Сталлоне сделала из Рэмбо благородного ветерана. Однако в оригинальном романе 1972 года этот герой был гораздо более жестоким и опасным. Внимание, в тексте есть спойлеры!

13 августа 2026, 10:31
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Сергій Кречмаровський

Предостережение: материал содержит подробные спойлеры к сюжету и финалу книги и фильма "Первая кровь".

Жестокий монстр или жертва? Настоящая история культового Рэмбо, переписанная для кино

Сильвестр Сталлоне в роли Джона Рэмбо / Фото: Yoni S.Hamenahem / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Для миллионов зрителей Джон Рэмбо – это молчаливый, надломленный войной ветеран Вьетнама, только защищающийся от полиции. Однако в оригинальном романе Дэвида Моррелла 1972 года этот герой был гораздо более темным, психологически сломленным и жестоким.

  • Машина для убийств вместо жертвы: в фильме Рэмбо не убивает ни одного копа напрямую: единственный погибший преследователь выпадает из вертолета по собственной неосторожности. В романе же Рэмбо действует по законам джунглей и совершает многочисленные убийства – на его счету десятки убитых людей.

  • Шериф Тизл – не просто злодей: в кино Тизл изображен отрицательно, а его военное прошлое лишь вскользь упоминается из-за наград в кабинете. В книге же он – ветеран Корейской войны и обладатель Креста за выдающиеся заслуги. Автор намеренно показал это как конфликт двух поколений искалеченных войной ветеранов.

  • Тайна имени: в романе имя героя вообще не называют – он просто Рэмбо. Имя "Джон" ему дали уже во время работы над фильмом.

  • Роль полковника Траутмана: в картине Траутман пытается спасти Рэмбо как родительская фигура. В романе он гораздо менее сентиментален и прибывает как военный специалист, чтобы помочь остановить преступника.

  • Безжалостный финал: в конце фильма истощенный Рембо рыдает и сдается полиции. Однако в романе Рэмбо погибает: после тяжелого ранения полковник Траутман смертельно стреляет в него из дробовика, чтобы прекратить кровопролитие. По словам автора Дэвида Моррелла, после крайне отрицательной реакции тестовой аудитории создатели фильма пересняли финал и сохранили герою жизнь.

Напомним: портал "Комментарии" рассказал настоящий финал "Ганнибала": что изменили в экранизации культового романа.



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Источник: https://davidmorrell.net/rambo/
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