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Вірусний скріншот підкорив інтернет: він підходить для будь-якої ситуації

Кадр із нового фільму про Елізабет Голмс несподівано перетворився на універсальний мем.

9 вересня 2026, 14:11
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Сергій Кречмаровський

Кадр із нового документального фільму про Елізабет Голмс несподівано перетворився на один із найбільш обговорюваних мемів у соцмережах. Користувачі вже вигадали десятки ситуацій, у яких вирази облич героїні та режисера Нейтана Філдера виглядають напрочуд доречно.

Вірусний скріншот підкорив інтернет: він підходить для будь-якої ситуації

Кадри з фільму "Ти можеш бачити все". Фото: @MattsIdeaShop / X

Що відбувається у кадрі

Йдеться про фільм "You Can See Everything" від A24, присвячений Елізабет Голмс — колишній керівниці Theranos, яку визнали винною у шахрайстві з інвесторами. Прем'єра картини відбулася 6 вересня на фестивалі Telluride, а повноцінний реліз очікується у жовтні.

У трейлері Філдер і Голмс сидять навпроти один одного і довго мовчки дивляться одне на одного. У якийсь момент вона впевнено говорить, що завжди залишається щирою, а реакція Філдера виглядає настільки напруженою, що користувачі миттєво побачили ідеальний матеріал для мемів.

Скріншоти почали використовувати для різних життєвих ситуацій: від незручних розмов на роботі й у стосунках до спілкування з начальством і штучним інтелектом. Один із користувачів навіть порівняв сцену з епізодом із психологічного горору.

Чому мем виявився настільки універсальним

Секрет вірусності, схоже, у контрасті між незворушним виразом Голмс та розгубленістю Філдера. Завдяки цьому той самий кадр легко адаптується практично під будь-яку ситуацію, де людина намагається зберегти спокій, хоча те, що відбувається, стає все дивнішим.

Інтерес до фільму також підігріває сама історія Голмс та незвичайний стиль Філдера, відомого експериментами на межі документального кіно та комедії. У мережі вже жартують, що поєднання цих двох персонажів може перетворити фільм на один із найбільш обговорюваних проєктів осені.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про теорію змови про пласку Землю: 5 найдивніших версій, в які вірять люди.



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Джерело: https://www.buzzfeed.com/gabriellelafrank/elizabeth-holmes-nathan-fielder-documentary-meme?origin=nofil
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