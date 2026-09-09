Вирусный скриншот покорил интернет: он подходит для любой ситуации

Кадр из нового документального фильма об Элизабет Холмс неожиданно превратился в один из самых обсуждаемых мемов в соцсетях. Пользователи уже придумали десятки ситуаций, в которых выражения лиц героини и режиссёра Нейтана Филдера выглядят удивительно уместно.

Кадры из фильма "Ты можешь видеть всё". Фото: @MattsIdeaShop / X

Что происходит в кадре

Речь идёт о фильме "You Can See Everything" от A24, посвящённом Элизабет Холмс — бывшей руководительнице Theranos, которую признали виновной в мошенничестве с инвесторами. Премьера картины состоялась 6 сентября на фестивале Telluride, а полноценный релиз ожидается в октябре.

В трейлере Филдер и Холмс сидят напротив друг друга и долго молча смотрят друг на друга. В какой-то момент она уверенно говорит, что всегда остаётся искренней, а реакция Филдера выглядит настолько напряжённой, что пользователи моментально увидели в этом идеальный материал для мемов.

Скриншоты начали использовать для самых разных жизненных ситуаций: от неловких разговоров на работе и отношений до общения с начальством и искусственным интеллектом. Один из пользователей даже сравнил сцену с эпизодом из психологического хоррора.

Почему мем оказался настолько универсальным

Секрет вирусности, похоже, в контрасте между невозмутимым выражением Холмс и растерянностью Филдера. Благодаря этому один и тот же кадр легко адаптируется практически под любую ситуацию, где человек пытается сохранить спокойствие, хотя происходящее становится всё страннее.

Интерес к фильму также подогревает сама история Холмс и необычный стиль Филдера, известного экспериментами на грани документального кино и комедии. В сети уже шутят, что сочетание этих двух персонажей может превратить фильм в один из самых обсуждаемых проектов осени.

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