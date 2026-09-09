logo

BTC/USD

78934

ETH/USD

2486.93

USD/UAH

44.47

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Вирусный скриншот покорил интернет: он подходит для любой ситуации
commentss НОВОСТИ Все новости

Вирусный скриншот покорил интернет: он подходит для любой ситуации

Кадр из нового фильма об Элизабет Холмс неожиданно превратился в универсальный мем.

9 сентября 2026, 14:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Кадр из нового документального фильма об Элизабет Холмс неожиданно превратился в один из самых обсуждаемых мемов в соцсетях. Пользователи уже придумали десятки ситуаций, в которых выражения лиц героини и режиссёра Нейтана Филдера выглядят удивительно уместно.

Вирусный скриншот покорил интернет: он подходит для любой ситуации

Кадры из фильма "Ты можешь видеть всё". Фото: @MattsIdeaShop / X

Что происходит в кадре

Речь идёт о фильме "You Can See Everything" от A24, посвящённом Элизабет Холмс — бывшей руководительнице Theranos, которую признали виновной в мошенничестве с инвесторами. Премьера картины состоялась 6 сентября на фестивале Telluride, а полноценный релиз ожидается в октябре.

В трейлере Филдер и Холмс сидят напротив друг друга и долго молча смотрят друг на друга. В какой-то момент она уверенно говорит, что всегда остаётся искренней, а реакция Филдера выглядит настолько напряжённой, что пользователи моментально увидели в этом идеальный материал для мемов.

Скриншоты начали использовать для самых разных жизненных ситуаций: от неловких разговоров на работе и отношений до общения с начальством и искусственным интеллектом. Один из пользователей даже сравнил сцену с эпизодом из психологического хоррора.

Почему мем оказался настолько универсальным

Секрет вирусности, похоже, в контрасте между невозмутимым выражением Холмс и растерянностью Филдера. Благодаря этому один и тот же кадр легко адаптируется практически под любую ситуацию, где человек пытается сохранить спокойствие, хотя происходящее становится всё страннее.

Интерес к фильму также подогревает сама история Холмс и необычный стиль Филдера, известного экспериментами на грани документального кино и комедии. В сети уже шутят, что сочетание этих двух персонажей может превратить фильм в один из самых обсуждаемых проектов осени.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про теории заговора о плоской Земле: 5 самых странных версий, в которые верят люди.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.buzzfeed.com/gabriellelafrank/elizabeth-holmes-nathan-fielder-documentary-meme?origin=nofil
Теги:

Новости

Все новости