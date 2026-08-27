Від «Нафти» до «Мільйонера з нетрів»: 4 фільми «Оскара-2008», які варто передивитися

Кінопремія "Оскар" у 2008 році підбивала підсумки кінематографічного сезону, який подарував глядачам чимало похмурих, але видатних стрічок. Того року Кіноакадемія віддала перевагу складним, психологічним роботам із сильними характерами та непередбачуваними сюжетними поворотами, а також яскравим масштабним проєктам.

Золота статуетка Оскара стоїть на стопці вінтажних металевих кінобобін. Ілюстрація: ШІ

Які ж культові картини-лауреати "Оскара" варто увімкнути для вечірнього перегляду у наші дні?

"Старим тут не місце" (No Country for Old Men) — тріумф братів Коенів. Цей брутальний і водночас медитативний неовестерн забрав головні нагороди, включно з категорією "Найкращий фільм". Гіпнотична атмосфера техаської пустелі, блискуча режисура та культовий образ холоднокровного вбивці у виконанні Хав'єра Бардема роблять стрічку абсолютно неповторною і досі напруженою.

"Нафта" (There Will Be Blood) — бенефіс Деніела Дей-Льюїса. Масштабна драма Пола Томаса Андерсона про одержимість нафтою, грошима та владою принесла акторові заслужений "Оскар". Повільний, але захопливий розвиток подій і протистояння головного героя з фанатичним проповідником захоплюють з перших хвилин.

"Мільйонер із нетрів" (Slumdog Millionaire) — шалений успіх Денні Бойла. Ця стрічка стала справжнім феноменом та завоювала одразу 8 "Оскарів". Динамічна історія про бідного хлопця з Мумбаї, який бере участь у телевізійній вікторині, поєднує в собі шалену енергію, яскраву візуальну стилістику та зворушливу романтичну лінію під неперевершену музику. Навіть через роки фільм дивиться на одному диханні.

"Фальшивомонетники" (Die Fälscher) — найкращий іноземний фільм. Стрічка австрійського режисера Штефана Руцовицького розповідає про найбільшу операцію з підробки грошей під час Другої світової війни в концтаборі Заксенгаузен. Моральний вибір в'язнів та напружена драма роблять фільм сильним емоційним досвідом.

Саме поєднання бездоганної режисури, важких етичних виборів та глибоких акторських робіт робить ці стрічки актуальною класикою для перегляду.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про культовий серіал "Загублені" та головні загадки острова, які досі обговорюють фанати.