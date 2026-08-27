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От «Нефти» до «Миллионера из трущоб»: 4 фильма «Оскара-2008», которые стоит посмотреть

Церемония 2008 года ознаменовалась беспощадными триллерами, масштабными драмами которые и сегодня поражают своим напряжением и эмоциями.

27 августа 2026, 10:31
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Сергій Кречмаровський

Кинопремия "Оскар" в 2008 году подводила итоги кинематографического сезона, подарившего зрителям немало мрачных, но выдающихся лент. В том году Киноакадемия предпочла сложные психологические работы с сильными характерами и непредсказуемыми сюжетными поворотами, а также яркие масштабные проекты.

От «Нефти» до «Миллионера из трущоб»: 4 фильма «Оскара-2008», которые стоит посмотреть

Золотая статуэтка Оскара стоит на стопке винтажных металлических кинобобин. Иллюстрация: ИИ

Какие культовые картины-лауреаты "Оскара" следует включить для вечернего просмотра в наши дни?

  • "Старикам здесь не место" (No Country for Old Men) – триумф братьев Коэн. Этот грубый и одновременно медитативный неовестерн забрал главные награды, включая категорию "Лучший фильм". Гипнотическая атмосфера техасской пустыни, блестящая режиссура и культовый образ хладнокровного убийцы в исполнении Хавьера Бардема делают ленту совершенно неповторимой и все еще напряженной.

  • "Нефть" (There Will Be Blood) – бенефис Дэниела Дэй-Льюиса. Масштабная драма Пола Томаса Андерсона об одержимости нефтью, деньгами и властью принесла актеру заслуженный "Оскар". Медленное, но увлекательное развитие событий и противостояние главного героя с фанатичным проповедником увлекают с первых минут.

  • "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire) – безумный успех Дэнни Бойла. Эта лента стала настоящим феноменом и завоевала сразу 8 "Оскаров". Динамичная история о бедном парне из Мумбаи, который участвует в телевизионной викторине, объединяет в себе безумную энергию, яркую визуальную стилистику и трогательную романтическую линию под непревзойденную музыку. Даже спустя годы фильм смотрится на одном дыхании.

  • "Фальшивомонетчики" (Die Fälscher) – лучший иностранный фильм. Лента австрийского режиссера Штефана Руцовицкого рассказывает о самой большой операции по подделке денег во время Второй мировой войны в концлагере Заксенгаузен. Нравственный выбор заключенных и напряженная драма делают фильм сильным эмоциональным опытом.

Именно сочетание безупречной режиссуры, тяжелых нравственных выборов и глубоких актерских работ делает эти ленты актуальной классикой для просмотра.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о культовом сериале "Остаться в живых" и главных загадках острова, которые до сих пор обсуждают фанаты.



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