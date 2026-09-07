Українське кіно виходить на світову сцену: які фільми побачать у Венеції, Каннах і Берліні

Українське кіно у 2026 році продовжує активно представлятися на міжнародних майданчиках. Державне агентство України з питань кіно повідомило про участь та підтримку українських фільмів і кінопроєктів на низці провідних міжнародних кінофестивалів та професійних заходів.

Кіно. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, у межах 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю планується популяризація чотирьох українських фільмів і кінопроєктів: "Тиша", "Гія", "Антонівка" та "Заплутані".

На 79-му Каннському міжнародному кінофестивалі були представлені три українські фільми — "Весна", "Сліди" та "Укриття".

Ще шість українських фільмів і кінопроєктів, за даними Держкіно, були представлені в межах 76-го Берлінського міжнародного кінофестивалю (Berlinale). Йдеться про "Сліди", "Аліса хоче жити", "Будка прозорості: відлуння майбутнього", "Воїн", "Дейндже" та "Лінія вогню".

Окремо держава підтримала проведення Днів українського кіно в Таллінні. У межах заходу відбулися покази семи українських стрічок: "Медовий місяць", "З любов’ю з фронту", "Яса", "Віддалі неслiдки", "Народження українського кіно", "Справа артиста. Сержа Лифаря" та "Ну мам".

У Держкіно наголошують, що такі заходи мають створювати можливості для українських кінематографістів представляти власні роботи міжнародній професійній спільноті, проводити зустрічі та налагоджувати співпрацю з іноземними партнерами.

Втім, міжнародне просування українського кіно на цьому не завершиться. До кінця 2026 року передбачається його представлення на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, Варшавському міжнародному кінофестивалі, фестивалі "Жінки і Світ: Україна в центрі уваги" у Лондоні та Талліннському кінофестивалі "Темні ночі".

Крім того, Держкіно планує підтримати проведення Днів українського кіно в Норвегії та Латвії. Таким чином, українські фільми протягом року мають бути представлені одразу на низці ключових європейських та світових кіномайданчиків.

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