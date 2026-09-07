Украинское кино выходит на мировую сцену: какие фильмы увидят в Венеции, Каннах и Берлине

Украинское кино в 2026 продолжает активно представляться на международных площадках. Государственное агентство Украины по кино сообщило об участии и поддержке украинских фильмов и кинопроектов на ряде ведущих международных кинофестивалей и профессиональных мероприятий.

Кино. Фото: из открытых источников

В частности, в рамках 83-го Венецианского международного кинофестиваля планируется популяризация четырех украинских фильмов и кинопроектов: "Тишина", "Гия", "Антоновка" и "Запутанные".

На 79-м Каннском международном кинофестивале были представлены три украинских фильма – "Весна", "Следы" и "Укрытие".

Еще шесть украинских фильмов и кинопроектов, по данным Госкино, были представлены в рамках 76 Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale). Речь идет о "Следах", "Алисе хочет жить", "Будке прозрачности: эхо будущего", "Воин", "Дейндже" и "Линия огня".

Отдельно государство поддержало проведение Дней украинского кино в Таллинне. В рамках мероприятия состоялись показы семи украинских лент: "Медовый месяц", "С любовью с фронта", "Яса", "Удаленные неслучайки", "Рождение украинского кино", "Дело артиста. Сержа Лифаря" и "Ну мам".

В Госкино отмечают, что такие мероприятия должны создавать возможности для украинских кинематографистов представлять собственные работы международному профессиональному сообществу, проводить встречи и налаживать сотрудничество с иностранными партнерами.

Впрочем, международное продвижение украинского кино на этом не завершится. До конца 2026 года предполагается его представление на Международном кинофестивале в Торонто, Варшавском международном кинофестивале, фестивале "Женщины и Мир: Украина в центре внимания" в Лондоне и Таллиннском кинофестивале "Темные ночи".

Кроме того, Госкино планирует поддержать проведение Дней украинского кино в Норвегии и Латвии. Таким образом, украинские фильмы в течение года должны быть представлены на ряде ключевых европейских и мировых киноплощадок.

Также издание "Комментарии" сообщало – кинотеатры планируют запретить "очки извращенцев" из-за пиратства и слежки.



