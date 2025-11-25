Тарантіно назвав найкращий фільм усіх часів: відповідь здивує

Один із найвпливовіших режисерів сучасності Квентін Тарантіно відповів на питання про найкращий фільм усіх часів — це "Щелепи" 1975 року. На його думку, це абсолютний шедевр, який створив Стівен Спілберг.

Квентін Тарантіно. Фото з відкритих джерел

Квентін Тарантіно у подкасті ReelBlend назвав "Щелепи" найкращим фільмом.

"Я вважаю, що "Щелепи" – це найкращий фільм усіх часів. Можливо, не найкращий фільм. Але це найкраще кіно усіх часів", — сказав Тарантіно.

Хоча слова "фільм" (film) та "кіно" (movie) часто використовуються як взаємозамінні, однак в англійській мові "фільм" частіше асоціюється з художніми та технічними аспектами кінофільмів, тоді як "кіно" зазвичай стосується розважальної та комерційної сторони.

Далі 62-річний Тарантіно пояснив, що фільм Стівена Спілберга став ідеальним поєднанням технічної майстерності, розважальної цінності та масової привабливості. Крім того, на його думку, Спілберг був народжений, щоб зняти "Щелепи".

"Що стосується фільму, то його неможливо зробити кращим за "Щелепи". Немає кращого за "Щелепи". Це найкращий фільм, який коли-небудь був знятий. Саме для такого фільму його й відправили на Землю", — додав Тарантіно.

Фільм "Щелепи" створений за романом Пітера Бенчлі та розповідає історію великої білої акули, що тероризує американське узбережжя. Стрічка отримала три премії "Оскар" і стала першим у світі кіноблокбастером, поклавши початок епосі касових хітів. Через 50 років після прем’єри фільм Спілберга залишається в топах світових рейтингів та посідає 200-ту позицію в списку "250 найкращих фільмів за версією IMDb".

