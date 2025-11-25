Тарантино назвал лучший фильм всех времен: ответ удивит

Один из самых влиятельных режиссеров современности Квентин Тарантино ответил на вопрос о лучшем фильме всех времен — это "Челюсти" 1975 года. По его мнению, это абсолютный шедевр, созданный Стивеном Спилбергом.

Квентин Тарантино. Фото из открытых источников

Квентин Тарантино в подкасте ReelBlend назвал "Челюсти" лучшим фильмом.

"Я считаю, что "Челюсти" – это лучший фильм всех времен. Возможно, не лучший фильм. Но это лучшее кино всех времен", — сказал Тарантино.

Хотя слова "фильм" (film) и "кино" (movie) часто используются как взаимозаменяемые, однако в английском языке "фильм" чаще ассоциируется с художественными и техническими аспектами кинофильмов, тогда как "кино" обычно касается развлекательной и коммерческой стороны.

Далее 62-летний Тарантино пояснил, что фильм Стивена Спилберга стал идеальным соединением технического мастерства, развлекательной ценности и массовой привлекательности. Кроме того, по его мнению, Спилберг был рожден, чтобы снять "Челюсти".

"Что касается фильма, то его невозможно сделать лучше "Челюстей". Нет лучшего чем "Челюсти". Это лучший фильм, который когда-либо был снят. Именно для такого фильма его и отправили на Землю", — добавил Тарантино.

Фильм "Челюсти" создан по роману Питера Бенчли и рассказывает историю большой белой акулы, терроризирующей американское побережье. Лента получила три премии "Оскар" и стала первым в мире киноблокбастером, положив начало эпохе кассовых хитов. Через 50 лет после премьеры фильм Спилберга остается в топах мировых рейтингов и занимает 200 позицию в списке "250 лучших фильмов по версии IMDb".

