Тарантино назвал лучший фильм всех времен: ответ удивит

Slava Kot
Один из самых влиятельных режиссеров современности Квентин Тарантино ответил на вопрос о лучшем фильме всех времен — это "Челюсти" 1975 года. По его мнению, это абсолютный шедевр, созданный Стивеном Спилбергом.
Квентин Тарантино. Фото из открытых источников
Квентин Тарантино в подкасте ReelBlend назвал "Челюсти" лучшим фильмом.
Хотя слова "фильм" (film) и "кино" (movie) часто используются как взаимозаменяемые, однако в английском языке "фильм" чаще ассоциируется с художественными и техническими аспектами кинофильмов, тогда как "кино" обычно касается развлекательной и коммерческой стороны.
Далее 62-летний Тарантино пояснил, что фильм Стивена Спилберга стал идеальным соединением технического мастерства, развлекательной ценности и массовой привлекательности. Кроме того, по его мнению, Спилберг был рожден, чтобы снять "Челюсти".
Фильм "Челюсти" создан по роману Питера Бенчли и рассказывает историю большой белой акулы, терроризирующей американское побережье. Лента получила три премии "Оскар" и стала первым в мире киноблокбастером, положив начало эпохе кассовых хитов. Через 50 лет после премьеры фильм Спилберга остается в топах мировых рейтингов и занимает 200 позицию в списке "250 лучших фильмов по версии IMDb".
