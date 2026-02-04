Такого ще не було: документальний фільм "Меланія" встановив несподіваний рекорд

Рубрики
Новий документальний фільм "Меланія", присвячений дружині президента США Меланії Трамп, встановив незвичайний рекорд на платформі Rotten Tomatoes. Стрічка продемонструвала найбільший за всю історію сайту розрив між оцінками професійних критиків і глядачів. Таку велику різницю не фіксували протягом 27 років існування ресурсу.
Меланія Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay
За даними Rotten Tomatoes, фільм "Меланія" отримав лише 10% схвалення від кінокритиків, водночас глядацький рейтинг сягнув 99%. Такий контраст одразу привернув увагу медіа й кінематографічної спільноти, адже навіть найбільш суперечливі картини минулих років не демонстрували настільки полярного сприйняття.
Як пише The Independent, професійні рецензії з самого початку були різко критичними до фільму про дружину президента США. Оглядач Нік Хілтон у своїй рецензії назвав стрічку радше "попкультурною розвагою", ніж повноцінним документальним фільмом, і поставив їй одну зірку. Критики закидали авторам відсутність журналістської глибини та надмірну стилізацію та прямо вказували, що "це не документальний фільм".
Свою чергою, глядачі в коментарях на Rotten Tomatoes похвалили фільм "Меланія" за інтимний погляд на роботу першої леді за лаштунками перед Днем інавгурації та за демонстрацію її відданості допомозі дітям. Серед численних коментарів були: "Немає до чого чіплятися", "Неймовірний фільм нашої улюбленої першої леді", "Я дуже рекомендую всім подивитися цей фільм. Він надихає незалежно від статі чи переконань!".
Подібні розбіжності між критиками й аудиторією вже траплялися на Rotten Tomatoes, однак попередні приклади, як-от фільми франшизи "Трансформери", не наближалися до такого масштабу.
