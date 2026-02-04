Такого еще не было: документальный фильм "Мелания" установил неожиданный рекорд

Новый документальный фильм "Мелания", посвященный супруге президента США Мелании Трамп, установил необычный рекорд на платформе Rotten Tomatoes. Лента продемонстрировала самый большой за всю историю сайта разрыв между оценками профессиональных критиков и зрителей. Такую большую разницу не фиксировали в течение 27 лет существования ресурса.

Мелания Трамп. Фото: REUTERS / Hannah McKay

По данным Rotten Tomatoes, фильм "Мелания" получил лишь 10% одобрения от кинокритиков, в то же время зрительский рейтинг достиг 99%. Такой контраст сразу привлек внимание медиа и кинематографического сообщества, ведь даже самые противоречивые картины прошлых лет не демонстрировали столь полярного восприятия.

Как пишет The Independent, профессиональные рецензии изначально были резко критическими к фильму о супруге президента США. Обозреватель Ник Хилтон в своей рецензии назвал фильм скорее "поп-культурным развлечением", чем полноценным документальным фильмом, и поставил ему одну звезду. Критики обвиняли авторов в отсутствие журналистской глубины и чрезмерной стилизации и прямо указывали, что "это не документальный фильм".

В свою очередь зрители в комментариях на Rotten Tomatoes похвалили фильм "Мелания" за интимный взгляд на работу первой леди за кулисами перед Днем инаугурации и за демонстрацию ее преданности помощи детям. Среди многочисленных комментариев были: "Не к чему придираться", "Невероятный фильм нашей любимой первой леди", "Я очень рекомендую всем посмотреть этот фильм. Он вдохновляет независимо от пола или убеждений!".

Подобные разногласия между критиками и аудиторией уже случались на Rotten Tomatoes, однако предыдущие примеры, например фильмы франшизы "Трансформеры", не приближались к такому масштабу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный ведущий высмеял Меланию Трамп за документальный фильм о ней.

Также "Комментарии" писали, что Трамп попал в конфуз на премьере фильма о Мелании.