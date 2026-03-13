Таких фільмів ви ще не бачили: на що Netflix готовий витратити $600 млн.

Netflix планує придбати InterPositive – секретний стартап із використання штучного інтелекту в кіно, заснований Беном Аффлеком у 2022 році, повідомляє Variety. Сума угоди може сягати $600 мільйонів.

Компанія розробила унікальні інструменти, здатні повністю змінити процес постпродакшну. Система, створена невеликою командою із 16 інженерів, аналізує вихідні матеріали з майданчика та навчає індивідуальну модель ШІ під конкретний фільм. Це дозволяє кінематографістам перефарбовувати сцени, видаляти троси каскадерів, виправляти втрачені кадри, покращувати фони, додавати візуальні ефекти та усувати помилки у безперервності сцени після завершення зйомок.

Звичайна робота з візуальними ефектами та виправлення помилок потребує місяців дорогого виробництва. Нова технологія здатна виконати самі завдання за лічені дні. Ранні тести Netflix показали до десятикратного прискорення процесів постпродакшну.

Експерти зазначають, що подібний інструмент може радикально змінити підхід до створення фільмів, знизивши бюджет та час виробництва. Крім того, ШІ дозволить режисерам та монтажерам більше експериментувати з кадрами та візуальними рішеннями, не обмежуючись відзнятим матеріалом.

Стартап InterPositive залишається у суворій секретності, проте вже зараз зрозуміло, що штучний інтелект стає ключовим інструментом майбутнього кіновиробництва. Угода Netflix з Аффлеком може стати першим кроком до масового впровадження ІІ в індустрію розваг, де час та гроші завжди мають критичне значення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Друзі", "Гаррі Поттер" та "Гра престолів" на Netflix : що відомо.



