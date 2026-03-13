Таких фильмов вы еще не видели: на что Netflix готов потратить $600 млн

Netflix планирует приобрести InterPositive – секретный стартап по использованию искусственного интеллекта в кино, основанный Беном Аффлеком в 2022 году, сообщает Variety. Сумма сделки может достигать $600 миллионов.

Компания разработала уникальные инструменты, способные полностью изменить процесс постпродакшна. Система, созданная небольшой командой из 16 инженеров, анализирует исходные материалы с площадки и обучает индивидуальную модель ИИ под конкретный фильм. Это позволяет кинематографистам перекрашивать сцены, удалять тросы каскадеров, исправлять упущенные кадры, улучшать фоны, добавлять визуальные эффекты и устранять ошибки в непрерывности сцены после завершения съемок.

Обычная работа с визуальными эффектами и исправление ошибок требует месяцев дорогостоящего производства. Новая технология способна выполнить те же задачи за считанные дни. Ранние тесты Netflix показали до десятикратного ускорения процессов постпродакшна.

Эксперты отмечают, что подобный инструмент может радикально изменить подход к созданию фильмов, снизив бюджет и время производства. Кроме того, ИИ позволит режиссерам и монтажерам больше экспериментировать с кадрами и визуальными решениями, не ограничиваясь отснятым материалом.

Стартап InterPositive остаётся в строгой секретности, однако уже сейчас понятно, что искусственный интеллект становится ключевым инструментом будущего кинопроизводства. Сделка Netflix с Аффлеком может стать первым шагом к массовому внедрению ИИ в индустрию развлечений, где время и деньги всегда имеют критическое значение.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Друзья", "Гарри Поттер" и "Игра престолов" на Netflix: что известно.



