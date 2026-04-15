Сюрприз для шанувальників "Володаря перснів": хто зіграє роль нового Арагорна (ФОТО)

Студія Warner Bros. офіційно розкрила деталі нового фільму "Володар перснів: Полювання на Голума". Найбільший сюрприз для фанатів стало оголошення нового виконавеця ролі Арагорна, якого зіграє Джеймі Дорнан. Він замінить Вігго Мортенсен, який у попередніх фільмах зробив персонажа культовим.

Вігго Мортенсен у ролі Арагорна. Кадр з фільму

Проєкт "Володар перснів: Полювання на Голума" презентували на CinemaCon у Лас-Вегасі. Режисером стрічки виступає Енді Серкіс, який також повернеться до ролі Голума. До акторського складу долучаться й інші зірки оригінальної трилогії "Володар Перснів": Ієн Маккеллен знову зіграє Гендальфа, а Елайджа Вуд виконає роль Фродо.

"Обидві трилогії про Середзем'я завжди демонстрували вражаючий спектр акторських талантів. "Полювання на Голума" продовжує цю традицію. Я радий оголосити про повернення двох найулюбленіших акторів Середзем'я та додавання виняткових нових облич до світу Толкіна", — сказав Серкіс.

Крім добре знайомих персонажів, у фільмі з’являться й нові актори. Зокрема, Кейт Вінслет приєднається до франшизи з новою роллю, а Лео Вудолл зіграє персонажа Халварда. Також до історії Середзем’я повернеться Лі Пейс у ролі ельфа Трандуїла.

Сюжет фільму "Володар перснів: Полювання на Голума" розгортатиметься між подіями "Гоббіта" та основної трилогії. Історія зосередиться на подорожі Арагорна і Гендальфа, які вирушають на пошуки Голума, щоб дізнатися правду про перстень Більбо. Саме ця місія стане важливою ланкою у боротьбі за долю Середзем’я.

Дата виходу "Володар перснів: Полювання на Голума" запланована на 17 грудня 2027 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що усі охочі можуть побувати у будинках гобітів із фільму "Володар перснів".

Також "Коментарі" писали, що зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд вперше показав свого сина.