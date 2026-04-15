logo_ukra

BTC/USD

74035

ETH/USD

2320.45

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля фільми і серіали Сюрприз для шанувальників "Володаря перснів": хто зіграє роль нового Арагорна (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Сюрприз для шанувальників "Володаря перснів": хто зіграє роль нового Арагорна (ФОТО)

Warner Bros. оголосила акторський склад нового фільму "Володар перснів: Полювання на Голума". Хто замінить Вігго Мортенсена та коли прем’єра.

15 квітня 2026, 09:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Студія Warner Bros. офіційно розкрила деталі нового фільму "Володар перснів: Полювання на Голума". Найбільший сюрприз для фанатів стало оголошення нового виконавеця ролі Арагорна, якого зіграє Джеймі Дорнан. Він замінить Вігго Мортенсен, який у попередніх фільмах зробив персонажа культовим.

Вігго Мортенсен у ролі Арагорна. Кадр з фільму

Проєкт "Володар перснів: Полювання на Голума" презентували на CinemaCon у Лас-Вегасі. Режисером стрічки виступає Енді Серкіс, який також повернеться до ролі Голума. До акторського складу долучаться й інші зірки оригінальної трилогії "Володар Перснів": Ієн Маккеллен знову зіграє Гендальфа, а Елайджа Вуд виконає роль Фродо.

"Обидві трилогії про Середзем'я завжди демонстрували вражаючий спектр акторських талантів. "Полювання на Голума" продовжує цю традицію. Я радий оголосити про повернення двох найулюбленіших акторів Середзем'я та додавання виняткових нових облич до світу Толкіна", — сказав Серкіс.

Крім добре знайомих персонажів, у фільмі з’являться й нові актори. Зокрема, Кейт Вінслет приєднається до франшизи з новою роллю, а Лео Вудолл зіграє персонажа Халварда. Також до історії Середзем’я повернеться Лі Пейс у ролі ельфа Трандуїла.

Сюжет фільму "Володар перснів: Полювання на Голума" розгортатиметься між подіями "Гоббіта" та основної трилогії. Історія зосередиться на подорожі Арагорна і Гендальфа, які вирушають на пошуки Голума, щоб дізнатися правду про перстень Більбо. Саме ця місія стане важливою ланкою у боротьбі за долю Середзем’я.

Дата виходу "Володар перснів: Полювання на Голума" запланована на 17 грудня 2027 року.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://variety.com/2026/film/news/lord-of-the-rings-hunt-for-gollum-jamie-dornan-aragorn-1236625399/
Теги:

Новини

Всі новини