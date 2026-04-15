Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Сюрприз для поклонников "Властелина колец": кто сыграет роль нового Арагорна (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Сюрприз для поклонников "Властелина колец": кто сыграет роль нового Арагорна (ФОТО)

Warner Bros. объявила актерский состав нового фильма "Властелин колец: Охота на Голлума". Кто заменит Вигго Мортенсена и премьера.

15 апреля 2026, 09:33
Slava Kot

Вигго Мортенсен в качестве Арагорна. Кадр из фильма

Студия Warner Bros. официально раскрыла детали нового фильма "Властелин колец: Охота на Голлума". Самым большим сюрпризом для фанатов стало объявление нового исполнителя роли Арагорна, которого сыграет Джейми Дорнан. Он заменит Вигго Мортенсена, который в предыдущих фильмах сделал персонажа культовым.

Проект "Властелин колец: Охота на Голлума" презентовали на CinemaCon в Лас-Вегасе. Режиссером фильма выступает Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. К актерскому составу присоединятся и другие звезды оригинальной трилогии "Властелин Колец": Иен Маккеллен снова сыграет Гендальфа, а Элайджа Вуд исполнит роль Фродо.

"Обе трилогии о Средиземье всегда демонстрировали впечатляющий спектр актерских талантов. "Охота на Голлума" продолжает эту традицию. Я рад объявить о возвращении двух самых любимых актеров Средиземья и добавлении исключительных новых лиц в мир Толкина", — сказал Серкис.

Кроме хорошо знакомых персонажей, в фильме появятся и новые актеры. Кейт Уинслет присоединится к франшизе с новой ролью, а Лео Вудолл сыграет персонажа Халварда. Также в историю Средиземья вернется Ли Пейс в роли эльфа Трандуила.

Сюжет фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" будет разворачиваться между событиями "Хоббита" и основной трилогии. История сосредоточится на путешествиях Арагорна и Гендальфа, отправляющихся на поиски Голлума, чтобы узнать правду о перстне Бильбо. Именно эта миссия станет важным звеном в борьбе за судьбу Средиземья.

Дата выхода "Властелин колец: Охота на Голлума" запланирована на 17 декабря 2027 года.

Источник: https://variety.com/2026/film/news/lord-of-the-rings-hunt-for-gollum-jamie-dornan-aragorn-1236625399/
